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На границе с Таджикистаном задержаны контрабандисты

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- ВБ
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11 сентября 2018 г. в Баткенской области на кыргызско-таджикском участке госграницы в местности Каксай Баткенского района были задержаны 2 гражданина Кыргызстана, пытавшиеся провезти контрабандный груз из Таджикистана в Кыргызстан.

Пограничный наряд задержал кыргызстанцев, которые незаконно вне пункта пропуска пытались ввезти на территорию республики из Таджикистана контрабандный груз – свыше 2-х тонн лука. У кыргызстанцев также отсутствовали соответствующие документы на груз.

Согласно Кодексу Кыргызской Республики об административной ответственности задержанные были оштрафованы и вместе с грузом переданы сотрудникам территориального подразделения ГТС КР для дальнейшего разбирательства.

Информация предоставлена Отделом по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/373378
Теги:
контрабанда, Таджикистан, Кыргызстан, Погранслужба
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