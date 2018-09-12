На границе с Таджикистаном задержаны контрабандисты

11 сентября 2018 г. в Баткенской области на кыргызско-таджикском участке госграницы в местности Каксай Баткенского района были задержаны 2 гражданина Кыргызстана, пытавшиеся провезти контрабандный груз из Таджикистана в Кыргызстан.

Пограничный наряд задержал кыргызстанцев, которые незаконно вне пункта пропуска пытались ввезти на территорию республики из Таджикистана контрабандный груз – свыше 2-х тонн лука. У кыргызстанцев также отсутствовали соответствующие документы на груз.

Согласно Кодексу Кыргызской Республики об административной ответственности задержанные были оштрафованы и вместе с грузом переданы сотрудникам территориального подразделения ГТС КР для дальнейшего разбирательства.

Информация предоставлена Отделом по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики.