В Ат-Башы открылся современный Центр обслуживания населения

В селе Ат-Башы Нарынской области начал функционировать современный Центр обслуживания населения (ЦОН), оснащенный новым оборудованием.

Для удобства граждан в ЦОНе расположились отделы паспортной службы и ЗАГС, где граждане по принципу "единого окна" смогут получать все виды услуг паспортной службы и ЗАГСа, в том числе присвоение персональных идентификационных номеров и регистрации по месту жительства. В ЦОНе установлено видеонаблюдение, автоматически ведется запись работы операторов с клиентами, внедрена система электронной очереди.

Ранее прием граждан осуществлялся в неудобных, тесных помещениях, где не было зала ожидания и уборной, гражданам приходилось ждать своей очереди на улице. Кроме этого, не было помещения для хранения архива, отсутствовали условия для работы сотрудников. Системы освещения, обогрева и санитарные нормы не соответствовали требованиям.

Современный ЦОН в Ат-Баши открылся в рамках объявленного Президентом КР 2018 года Годом развития регионов.

По республике функционируют 17 крупных и 4 мини ЦОНов, где услуги оказываются по принципу "Единого окна" на основании государственных автоматизированных информационных ресурсов.