Погода
$ 69.68 - 69.91
€ 80.42 - 81.32

Совбез КР: Шадиева разыскивает Интерпол

335  3
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Аскарбек Шадиев объявлен в международный розыск, а это значит, что его ищут через Интерпол. Об этом журналистам на пресс-конференции заявил секретарь Совета безопасности КР Дамир Сагынбаев.

- В настоящее время правоохранительные органы проводят соответствующие мероприятия для того, чтобы то государство, в котором Шадиев находится, при его обнаружении и задержании в официальной форме сразу передало его кыргызской стороне, - отметил Сагынбаев.

Секретарь Совбеза напомнил, что в отношении бывшего первого вице-премьера возбуждено ряд уголовных дел. В том числе по незаконному пересечению госграницы и и легализации преступных доходов в особо крупном размере.

Шадиеву также заочно предъявлено обвинение по ст. 304 УК КР по факту злоупотребления должностным положением, с причинением особо крупного ущерба государству.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373382
Теги:
Аскарбек Шадиев, Интерпол, розыск, уголовная ответственность, Кыргызстан, совбез
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Улан Байгазиев
12.09.2018, 14:12
Карма: -17
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 57
Минусов: 74
Комментариев: 123

Шадиев Атамбаевдин кассири,бугалтери болгон баарын ушул козомол кылып турган ошондуктан муну бекитип качырган деген кептер бекеринен айтылбаса керек. Анын бул Кыргызстандагы баардык мулкторун мамлекетке откоруп беруу зарыл.

-1
Цитировать
Жалоба модератору
Эльнура Рустамова
12.09.2018, 14:35
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 7
Минусов: 5
Комментариев: 14

Жакында эле Интерпол издеп жаткан 25 адамдын тизмесин беришпеди беле. Ал тизмедегилердин арасында эч кандай Шадиев деген жок болчу.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Эльнура Рустамова
12.09.2018, 14:38
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 7
Минусов: 5
Комментариев: 14

Улан Байгазиев

Шадиев Атамбаевдин кассири,бугалтери болгон баарын ушул козомол кылып турган ошондуктан муну бекитип качырган деген кептер бекеринен айтылбаса керек. Анын бул Кыргызстандагы баардык мулкторун мамлекетке откоруп беруу зарыл.

Атамбаев качырышы мүмкүн эмес. Себеби ал, АША бийликтен кеткенден кийин, бийлик алмашкан соң качкан. Демек, башка суроо келип чыгат, анда ким качырды деген?

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  