Совбез КР: Шадиева разыскивает Интерпол

Аскарбек Шадиев объявлен в международный розыск, а это значит, что его ищут через Интерпол. Об этом журналистам на пресс-конференции заявил секретарь Совета безопасности КР Дамир Сагынбаев.

- В настоящее время правоохранительные органы проводят соответствующие мероприятия для того, чтобы то государство, в котором Шадиев находится, при его обнаружении и задержании в официальной форме сразу передало его кыргызской стороне, - отметил Сагынбаев.

Секретарь Совбеза напомнил, что в отношении бывшего первого вице-премьера возбуждено ряд уголовных дел. В том числе по незаконному пересечению госграницы и и легализации преступных доходов в особо крупном размере.

Шадиеву также заочно предъявлено обвинение по ст. 304 УК КР по факту злоупотребления должностным положением, с причинением особо крупного ущерба государству.