Совбез КР: Шадиева разыскивает Интерпол

Шадиев Атамбаевдин кассири,бугалтери болгон баарын ушул козомол кылып турган ошондуктан муну бекитип качырган деген кептер бекеринен айтылбаса керек. Анын бул Кыргызстандагы баардык мулкторун мамлекетке откоруп беруу зарыл.
Аскарбек Шадиев объявлен в международный розыск, а это значит, что его ищут через Интерпол. Об этом журналистам на пресс-конференции заявил секретарь Совета безопасности КР Дамир Сагынбаев.
- В настоящее время правоохранительные органы проводят соответствующие мероприятия для того, чтобы то государство, в котором Шадиев находится, при его обнаружении и задержании в официальной форме сразу передало его кыргызской стороне, - отметил Сагынбаев.
Секретарь Совбеза напомнил, что в отношении бывшего первого вице-премьера возбуждено ряд уголовных дел. В том числе по незаконному пересечению госграницы и и легализации преступных доходов в особо крупном размере.
Шадиеву также заочно предъявлено обвинение по ст. 304 УК КР по факту злоупотребления должностным положением, с причинением особо крупного ущерба государству.