Совбез: Уже выявлены чиновники, приуменьшившие свое благосостояние в ЕНД

Тщательной проверке налоговой службы подверглись 833 декларации высокопоставленных чиновников. По предварительной информации, в 50 из них уже выявлены несоответствия. Об этом сообщил на пресс-конференции секретарь Совета безопасности КР Дамир Сагынбаев.

Однако, называть фамилии чиновников, кто приуменьшил свое благосостояние, Сагынбаев не стал. Лишь отметил, что декларационной кампании Совбез уделяет особое внимание.

- Время для проверки еще есть, и результаты могут поменяться. Точные данные будут озвучены в октябре. Надо отметить и то, что сотрудники ГНС впервые проводят такую проверку, поэтому не все механизмы проработаны, выявлены определенные трудности. Сейчас готовится новый пакет документов, который позволит более качественно сверять расходы с доходами чиновников и их близких родственников, - подчеркнул Сагынбаев.

Напомним, с 1 июля правоохранительные органы и налоговая служба начали проверку деклараций, поданных чиновниками за 2018 год. Всего более 48 тысяч налогоплательщиков, из них 833 человека занимают высшие административные должности.

Ранее секретарь Совбеза КР заявлял, что санкции за несоответствие фактических и поданных данных об имеющемся имуществе довольно высокие.