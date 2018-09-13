На улице Кыргызской на старый асфальт с ямами собираются класть новый...

Здравствуйте. Уже не знаю, к кому обратиться. Новость по поводу ремонта дорог. Рядом с нами на участке по улице Кыргызской между ул. Наманганской и ул. Адырской идет ремонт дорожного покрытия (скорее, даже смена покрытия).

Так как ремонта нормального (не считая ямочного) не было лет 20, дорога была в ужаснейшем состоянии. С данного маршрута даже сняли все автобусы, так как они просто проехать не могли. Но ремонт идет с нарушениями, которые видны даже мне (хотя я простой обыватель, не имеющий никакого отношения к ремонту дорог).

На данном дорожном полотне ремонтники не стали снимать старый асфальт. И оптималку высыпают и трамбуют поверх старого асфальта. Даже мне понятно, что плотность у слоев будет разная, и подобный асфальт просто весь поведет.

Обращалась в мэрию (управление, связанное с ремонтом дорог, название не запомнила), мне сказали, что да, это грубейшее нарушение, и подобный асфальт долго не прослужит.

Но подрядчик - частная фирма, звоните в технадзор данной фирмы. Дозвонилась в технадзор фирмы, там ответили что это расширение дорог, и асфальта не будет. Но при этом рабочие утверждают, что асфальт скоро будут выкладывать. И что он, оказывается, даже еще крепче, если его положить на старое, в страшных ямах и буграх дорожное покрытие. Люди, проживающие в данном районе, много лет ждали, когда же здесь наведут порядок, и после этого тут делают ремонт дороги, который заведомо долго не прослужит.

Народную новость прислала Ася.