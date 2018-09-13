Стал известен третий убийца Улана Салянова

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики информирует о задержании всех подозреваемых по уголовному делу об убийстве Улана Салянова.

Согласно озвученной правоохранительными органами хронике событий, произошло все так:

6 ноября 2017 года в 01:30 ночи трое неизвестных, одетых в тёмную одежду, в масках и перчатках, ворвались в дом, расположенный в жилмассиве Кок-Жар Аламудунского района Чуйской области.

В гостиной преступники несколько раз выстрелили из пистолета в хозяина дома - Улана Салянова 1975 г.р., после чего скрылись с места совершения преступления. От полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался по дороге в больницу.

ОВД Аламудунского района возбудил уголовное дело по ст.97 ч.2 п.14 "Убийство" УК КР, поручив организацию дальнейшего расследования Следственной службе МВД КР.

На раскрытие данного преступления были брошены лучшие силы – оперативники Службы криминальной милиции МВД, СКМ ГУВД г.Бишкек и ГУВД Чуйской области.

27 ноября 2017 года по подозрению в совершении преступления задержан первый участник - гражданин Э. Осмонкулов 1986 г.р., уроженец Чуйской области, ранее неоднократно судимый за хулиганство, разбой и грабежи.

Выяснилось, что в декабре 2016 года он был осужден Свердловским районным судом Бишкека на 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В ноябре 2017 года следственным управлением ГСИН КР в отношении него возбуждено уголовное дело по ст.336 ч.1 УК КР "Побег", а он сам объявлен в розыск.

Позже СС МВД установила, что Осмонкулов имеет причастность к ряду других тяжких преступлений. В конце августа 2017 года в городе Ош он вместе с другими лицами совершил разбойное нападение с применением огнестрельного оружия. Грабители завладели суммой более 1 300 000 сомов, принадлежавшей потерпевшей.

В итоге Э.Осмонкулову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 241 ч.1; 123 ч.2 п.п.1,2,3, 6,7; 125 ч.2 п.п.1, 2,3,5; 168 ч. 2 п. 2, ч.3 п.п.1,2, ч.4 п. 4; 97 ч. 2 п.п. 5, 8, 15; 336 ч.1 УК КР.

В середине августа 2018 года в отношении задержанного составлено обвинительное заключение, а материалы уголовного дела направлены в Первомайский районный суд Бишкека для рассмотрения.

Двое других соучастников убийства Улана Салянова задержаны позже за рубежом, где они скрывались от правоохранительных органов. При этом материалы уголовного дела по ним выделены в отдельное производство, им заочно предъявлено обвинение.

Стоит отметить, что большую помощь в установлении местонахождения и задержания разыскиваемых лиц оказали ГКНБ Кыргызской Республики, МВД и ФСБ Российской Федерации.

В январе 2018 года при проведении совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД КР и сотрудниками ГУУР МВД России установлено местонахождение и задержан разыскиваемый гражданин Абыкулов Асанэмир 1983 года рождения, который дал признательные показания. В соответствии с распоряжением МВД КР в Москву выезжали оперативники СКМ МВД Кыргызской Республики, при непосредственном участии которых проведены совместные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого лица.

В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.

В августе 2018 года на территории России задержан третий соучастник убийства Улана Салянова. При проведении совместных оперативно-розыскных мероприятий на территории города Екатеринбург установлено местонахождение и задержан разыскиваемый Насруллаев Заур, 1988 года рождения, который после задержания дал признательные показания. Он является гражданином России.

"На данный момент в компетентные органы Российской Федерации направлены соответствующие материалы по экстрадиции вышеуказанного лица", - подчеркнули в пресс-службе МВД КР.

Правоохранители также уточнили, что следствие по этому делу будет продолжено. К тому же, в отношении двоих задержанных в России уголовное дело выделено в отдельное производство.

- Второй и третий задержанные также дадут показания следствию после экстрадиции на родину, - добавили в МВД.

Напомним, что во время происшествия в доме с убитым Уланом Саляноновым находился его сын, которого по первоначальной версии пытались взять в заложники. Позже это сообщение не подтвердилось. При этом, основной версией мотива, подтолкнувшего убийц на преступления, следствие считает ограбление с целью завладения имуществом убитого.