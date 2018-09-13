Погода
$ 69.42 - 69.71
€ 80.40 - 81.44

Стал известен третий убийца Улана Салянова

274  1
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики информирует о задержании всех подозреваемых по уголовному делу об убийстве Улана Салянова.

Согласно озвученной правоохранительными органами хронике событий, произошло все так:

6 ноября 2017 года в 01:30 ночи трое неизвестных, одетых в тёмную одежду, в масках и перчатках, ворвались в дом, расположенный в жилмассиве Кок-Жар Аламудунского района Чуйской области.

В гостиной преступники несколько раз выстрелили из пистолета в хозяина дома - Улана Салянова 1975 г.р., после чего скрылись с места совершения преступления. От полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался по дороге в больницу.

ОВД Аламудунского района возбудил уголовное дело по ст.97 ч.2 п.14 "Убийство" УК КР, поручив организацию дальнейшего расследования Следственной службе МВД КР.

На раскрытие данного преступления были брошены лучшие силы – оперативники Службы криминальной милиции МВД, СКМ ГУВД г.Бишкек и ГУВД Чуйской области.

27 ноября 2017 года по подозрению в совершении преступления задержан первый участник - гражданин Э. Осмонкулов 1986 г.р., уроженец Чуйской области, ранее неоднократно судимый за хулиганство, разбой и грабежи.

Выяснилось, что в декабре 2016 года он был осужден Свердловским районным судом Бишкека на 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В ноябре 2017 года следственным управлением ГСИН КР в отношении него возбуждено уголовное дело по ст.336 ч.1 УК КР "Побег", а он сам объявлен в розыск.

Позже СС МВД установила, что Осмонкулов имеет причастность к ряду других тяжких преступлений. В конце августа 2017 года в городе Ош он вместе с другими лицами совершил разбойное нападение с применением огнестрельного оружия. Грабители завладели суммой более 1 300 000 сомов, принадлежавшей потерпевшей.

В итоге Э.Осмонкулову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 241 ч.1; 123 ч.2 п.п.1,2,3, 6,7; 125 ч.2 п.п.1, 2,3,5; 168 ч. 2 п. 2, ч.3 п.п.1,2, ч.4 п. 4; 97 ч. 2 п.п. 5, 8, 15; 336 ч.1 УК КР.

В середине августа 2018 года в отношении задержанного составлено обвинительное заключение, а материалы уголовного дела направлены в Первомайский районный суд Бишкека для рассмотрения.

Двое других соучастников убийства Улана Салянова задержаны позже за рубежом, где они скрывались от правоохранительных органов. При этом материалы уголовного дела по ним выделены в отдельное производство, им заочно предъявлено обвинение.

Стоит отметить, что большую помощь в установлении местонахождения и задержания разыскиваемых лиц оказали ГКНБ Кыргызской Республики, МВД и ФСБ Российской Федерации.

В январе 2018 года при проведении совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД КР и сотрудниками ГУУР МВД России установлено местонахождение и задержан разыскиваемый гражданин Абыкулов Асанэмир 1983 года рождения, который дал признательные показания. В соответствии с распоряжением МВД КР в Москву выезжали оперативники СКМ МВД Кыргызской Республики, при непосредственном участии которых проведены совместные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого лица.

В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.

В августе 2018 года на территории России задержан третий соучастник убийства Улана Салянова. При проведении совместных оперативно-розыскных мероприятий на территории города Екатеринбург установлено местонахождение и задержан разыскиваемый Насруллаев Заур, 1988 года рождения, который после задержания дал признательные показания. Он является гражданином России.

"На данный момент в компетентные органы Российской Федерации направлены соответствующие материалы по экстрадиции вышеуказанного лица", - подчеркнули в пресс-службе МВД КР.

Правоохранители также уточнили, что следствие по этому делу будет продолжено. К тому же, в отношении двоих задержанных в России уголовное дело выделено в отдельное производство.

- Второй и третий задержанные также дадут показания следствию после экстрадиции на родину, - добавили в МВД.

Напомним, что во время происшествия в доме с убитым Уланом Саляноновым находился его сын, которого по первоначальной версии пытались взять в заложники. Позже это сообщение не подтвердилось. При этом, основной версией мотива, подтолкнувшего убийц на преступления, следствие считает ограбление с целью завладения имуществом убитого.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373391
Теги:
Аида Салянова, МВД, Россия, преступление, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Эльтубас
13.09.2018, 09:54

Ну что Аида? Не получилось смерть брата использовать по полной. Да кому ты нужна?

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  