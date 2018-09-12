АКС ГКНБ: Задержан и водворен в СИЗО сотрудник ГРС

12 сентября 2018 года АКС ГКНБ КР в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в рамках ранее возбужденных уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 204, 304 и 350 УК КР в отношении должностных лиц РЭО ДРТСиВС при ГРС при ПКР, задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ ведущий специалист Отдела ДРТСиВС ГРС по Аламудунскому району "Р.Р.И.".

Установлено, что задержанный в сговоре с заинтересованными должностными лицами организовали устойчивую коррупционную схему по легализации автотранспортных средств ввезенных на территорию КР без уплаты таможенных платежей из стран не входящих в Таможенный Союз (Прибалтики, США, Грузии) в ущерб государственному бюджету.

Так, с начала сентября 2018 года были задержаны 2 автомашины марки "Лексус" и "Вольво", завезенные указанным путем на территорию КР, ущерб которого составил 3 млн. 204 тысяч сомов. Впоследствии, нанесенный ущерб был возмещен государству в полном объеме.

В настоящее время проводится соответствующая работа по установлению аналогичных фактов легализации автотранспортных средств на территории Кыргызстана и причастность других сотрудников ГРС к коррупционных схемам по незаконной регистрации и постановки авто на учет.