Выбирайте удобный способ связи с MegaCom

Если у вас появились вопросы по тарифам и услугам MegaCom, свяжитесь со специалистами компании и получите оперативную консультацию совершенно бесплатно в любое время суток. Ориентируясь на своих абонентов, отечественный мобильный оператор предлагает воспользоваться популярными способами для обратной связи.

При поиске необходимой информации активные пользователи WhatsApp наверняка предпочтут привычный для себя мессенджер. Написав на номера +996 555 500000 или +996 555 000039, можно получить подробную информацию по всем возникшим вопросам мобильной связи MegaCom. Это круглосуточная поддержка абонентов в режиме реального времени.

"Онлайн-помощник" доступен на официальном сайте www.megacom.kg. Благодаря этому сервису можно существенно сэкономить время и оперативно получить консультацию в онлайн-чате. Все, что нужно – это написать свое обращение или пожелание в окне браузера.

"SMS–консультант" предоставляет информацию посредством отправки короткого текстового сообщения. Бесплатные SMS-сообщения в абонентскую службу компании можно отправлять на номер "Горячей линии" 500.

Те, кто предпочитает общаться в социальных сетях, оценят возможность обращения к представителям компании на официальных страницах оператора на Facebook,Instagram, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter. Здесь запросы рассматриваются в максимально сжатые сроки. Став подписчиком компании, также можно своевременно узнавать об акциях, конкурсах и актуальных новостях компании.

*500 – единый и бесплатный номер службы поддержки абонентов MegaCom, позвонить на него можно из любого уголка Кыргызстана. Чтобы связаться со специалистами, просто наберите этот короткий сервисный номер с мобильного телефона, который подключен к мегасети.