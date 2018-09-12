Уже с 1 октября повысят зарплату семейным врачам и медсестрам

С 1 октября текущего года заработная плата семейным врачам/врачам общей практики, семейным медицинским сестрам и среднему медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов будет повышена. Об этом Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев сказал сегодня, 12 сентября, в ходе церемонии открытия двух больниц в селах Карамык и Жекенди Чон-Алайского района Ошской области.

Открывая церемонию, Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев зачитал жителям Чон-Алайского района приветственное слово от Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова, заверив их в том, что Глава государства держит на постоянном контроле вопрос восстановления разрушенных в результате землетрясения объектов.

"Год назад в этом районе землетрясение разрушило целый ряд социальных объектов и жилых домов. Я помню, как мы все сообща занимались ликвидацией последствий природной стихии и планировали оказание помощи. Нам это казалось непростой задачей. Однако мы провели масштабную работу по восстановлению разрушенных объектов. Благодаря единству нашего народа, стабильности экономики и сплоченности граждан, строительство всех объектов на сегодняшний день завершено", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр поблагодарил жителей пострадавших районов за терпение и помощь государству, благодаря чему удалось восстановить все социальные объекты и практически все жилые дома.

"Новые больницы – это современные медицинские учреждения, оснащенные необходимым оборудованием и медикаментами", - отметил Мухаммедкалый Абылгазиев, добавив, что местным врачам необходимо особое внимание уделить вопросу оказания качественной первичной медицинской помощи.

Глава Правительства сообщил, что на сегодня по всей республике строится свыше 400 различных объектов.

"Многие из этих объектов будут завершены до конца года, некоторые мы закончим в следующем году. Я, как Премьер-министр, ставлю задачу в течение 3 лет завершить строительство всех объектов по стране. Уверен, что мы претворим в жизнь все наши планы, так как в обществе имеется согласие и единство, а экономика стабильна и показывает рост во всех отраслях", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Затем Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев осмотрел врачебные кабинеты и палаты двух больниц, побеседовал с врачами и медицинским персоналом, обсудив условия труда и быта, а также предстоящее повышение заработной платы.

Справочно: Строительство указанных медицинских учреждений, рассчитанных на 15 койко-мест каждая, было начато в 2017 году. Средства на эти цели были выделены из республиканского бюджета.

На строительство медицинского учреждения в селе Карамык было выделено порядка 35 млн сомов, в селе Жекенди – порядка 39 млн сомов. Больницы оснащены всем необходимым оборудованием, сообщает отдел информобеспечения аппарата правительства КР.