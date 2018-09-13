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На улице Ибраимова создали "кормушку" для эвакуаторщиков?

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- ВБ
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До недавнего прошлого водители могли останавливаться и даже парковаться на улице С.Ибраимова от проспекта Чуй, ниже остановки, и до улицы Фрунзе. Но теперь там установили знак, что даже не стоянка,а остановка запрещена.

Это что, опять создали коррупционную схему, чтобы эвакуаторщики не остались без работы?

Почему ниже улицы Огонбаева можно и остановиться, и парковаться, а выше улицы Огонбаева нельзя? Улица Ибраимова достаточна широка, и если автомашины будут останавливаться там, ничего не произойдет, этот транспорт никому не создаст помех.

Пусть эвакуируют тот транспорт, который стоит непосредственно на остановке. Сперва надо условия создать, а потом вводить запреты. Сегодня меня как горожанина возмущает и тот факт, что улицу Шопокова превратили в платную стоянку. Этот город строили и мои предки, но почему-то карман набивают какие-то шустряки. И цена-то какая - целых сорок сом. Я бы был не против, если бы эти деньги попадали в казну города. Куда только смотрит прокуратура, депутаты?

Народную новость прислал Болотбек.


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URL: https://www.vb.kg/373401
Теги:
мэрия, Бишкек, эвакуация авто, эвакуатор
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Комментарии
Горожанин
13.09.2018, 11:11

Полностью согласна с мнением

0
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БМВ
13.09.2018, 11:51

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0
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