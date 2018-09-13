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ГКНБ нашли "телефонного террориста". Но лишь по одному сообщению

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- Виктория Григоренко
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Установлен "телефонный" террорист, сообщивший о якобы готовящемся взрыве на пересечении улиц М.Гвардия и Иваницина. Об этом проинформировали в Госкомитете нацбезопасности.

Как отмечается, звонок был совершен в марте этого года в дежурную службу ГУВД города Бишкек неизвестным мужчиной.

"При осмотре указанного объекта каких-либо подозрительных предметов или взрывных устройств не обнаружено. Позже установлен и гражданин, давший ложную информацию. Им оказался бишкекчанин С.К., 1946 г.р., который позвонил в милицию в состоянии сильного алкогольного опьянения", - пояснили в ГКНБ.

По данному факту ГСУ ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по статье 228 "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" УК КР. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/373404
Теги:
ГКНБ, телефонный террорист, Бишкек, Кыргызстан
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