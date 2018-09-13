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В Бишкеке милиционер открыл стрельбу и ранил посетителя кафе

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке сотрудник криминальной милиции ранил в ногу посетителя кафе. Об этом VB.KG сообщили в ГУВД Бишкека.

Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 сентября вблизи кафе "Империя пиццы" на улице Ахунбаева. Оперативник с компанией, в числе которых также были сотрудники правоохранительных органов, отдыхал в кафе. Между ним и другой компанией произошел конфликт. Они вышли на улицу, чтобы выяснить отношения. В это время сотрудник правопорядка открыл огонь и ранил оппонента в ногу.

- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, материалы переданы в прокуратуру Первомайского района, - добавили в пресс-службе ГУВД.

В ведомстве не смогли ответить на вопрос, является ли пострадавший также сотрудником МВД, и написал ли он заявление в милицию.


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URL: https://www.vb.kg/373405
Теги:
ГУВД, стрельба, Бишкек
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