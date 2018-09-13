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ДТП в Боомском ущелье: 6 пострадали, 3-летний ребенок погиб

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- Оксана Гут
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В редакцию VB.KG прислали фото и видео с места страшной аварии. Как следует из комментариев, ДТП заснято в Боомском ущелье еще 25 августа.

- Там был ребенок 4-5 лет в тяжелом состоянии. Очень переживаем за него. Жив ли он? - пишет очевидец.

Редакции удалось выяснить, что действительно, факт ДТП был зарегистрирован 25 августа примерно в 14.40 на 133 км автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт в Кеминском районе Чуйской области.

По данным пресс-службы ГУОБДД МВД КР, 34-летний водитель машины Toyota Gaia, не справившись с управлением, въехал в бетонное ограждение.

В авто находилось 7 человек.

В результате ДТП 32-летняя Ж.А., 30-летний А.У, 29-летний Ч.Н, 42-летний Ш.Ж., 14-летний А.А. и сам водитель с различными травмами были доставлены в больницу.

К сожалению, ребенок 3-х лет скончался по дороге в больницу.

Расследованием дела занимается ОВД Кеминского района.


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URL: https://www.vb.kg/373406
Теги:
дети, ДТП, Кеминский район, смертность, Чуйская область, Кыргызстан
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