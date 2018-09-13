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Оппонент Атамбаева считает, что экс-президент не миллионер, а миллиардер

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- Бакыт Стамов
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Экс-глава Чуйской области Сагынбек Абдрахманов является одним из основных вдохновителей идеи исключить из СДПК экс-президента Алмазбека Атамбаева. С этой целью он и его соратники организовали партийные конференции в Московском, Сокулукском и Панфиловском районов Чуйской области, одним из лозунгов которых стал призыв "СДПК без Атамбаева". Кроме того, такое же мероприятие прошло в Токтогульском районе Джалал-Абадской области. Сегодня члены СДПК собирались в Кара-Балте. Об этом редакции VB.KG сообщил сам Абдрахманов.

Перед этим Сагынбек Уметалиевич согласился ответить нашей редакции на ряд вопросов. В частности, имеет ли он право говорить от имени СДПК, из которой он был официально исключен.

По его словам, он и его товарищи не признают это решение политсовета СДПК, так как оно противоречит уставу партии.

- Вот перед нами сам устав партии, где говорится, что "членство в партии может быть прекращено по желанию члена партии, либо по решению партийной организации, если действия члена партии противоречат целям и уставу партии".

Кроме того, отметил наш собеседник, как оказалось, не все члены политсовета знают об этом решении.

- Я спрашивал некоторых из них, присутствовали ли они на этом заседании, где меня исключили? Все они мне сказали, что в первый раз слышат об этом. Тот же Иса Омуркулов подтвердил мне это. Это еще раз доказывает, что мое так называемое исключение является незаконным. Мое мнение разделяют большинство членов СДПК.

Ответил подробно экс-глава Чуйской области и на вопрос, почему он и его сопартийцы требуют исключить Атамбаева из партии.

- После всех этих громких скандалов стало очевидно, что верхушка СДПК погрязла в коррупции. Простым членам СДПК стало стыдно, что они являются членами партии. И поэтому они организуют районные конференции, где требуют зачистить ее состав. И в первую очередь это касается самого лидера партии, который довел страну до такого состояния. Вот он хвастался на встрече с Путиным, что является долларовым миллионером. Хотя, по неподтверждённым данным, он является владельцем 13 миллиардов долларов. Если он такой богатый, то почему он не создает рабочие места по примеру других олигархов? Пусть покажет свою налоговую декларацию. Пусть объяснит происхождение своих денег. Пусть покажет хоть одного рабочего, который работает на его предприятии.

В заключение Сагынбек Абдрахманов отметил, что очень многие члены СДПК со всего Кыргызстана разделяют его взгляды.

- Вот только что на ваших глазах вышли представители Кара-Суйского района, которые также хотят у себя провести такую партийную конференцию. Они также понимают, что пришло время зачистить партию. Кроме того, они выразили свое недовольство кланом Матраимовых.

Отметим, все районные конференции, по словам Абдрахманова, являются прелюдией к проведению внеочередного республиканского съезда СДПК, на котором поставят вопрос об исключении экс-президента из партии.

В свою очередь официальный представитель "социал-демократов" назвала эти мероприятия нелегитимными.


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URL: https://www.vb.kg/373410
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Иса Омуркулов, оппозиция, Кыргызстан, Сагынбек Абдрахманов, СДПК без Атамбаева, СДПК
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Комментарии
Domane Doo
13.09.2018, 15:15
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Плюсов: 23
Минусов: 26
Комментариев: 28

Да Атамбаев есть и миллиардер об этом он похвастался что за  6 лет заработал 7 млрд долларов, как вы думаете откуда у него такие деньги? конечно обворованные из государство.

0
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Жалоба модератору
Алия Алжанова
13.09.2018, 15:19
Карма: -3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 3
Комментариев: 2

Прежде чем считать чужие деньги, пусть этот Абдрахманов вернет деньги за памятник Чокморову. Которые он присвоил себе, вместо того, чтобы заплатить скульптуру

-1
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Жалоба модератору
Аира Маликова
13.09.2018, 15:24
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Комментариев: 3

Абдрахмановдун   негизсиз жыйындары менен мааниси жок айтып жаткан создору бир гана Атамбаевди гана эмес  коомду да тажатып ийди, бирого асылгандан коро озу канчалык таза эмес экендигинен кабары жок го

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Жалоба модератору
Расул Борошев
13.09.2018, 15:25
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-2
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Жалоба модератору
Мелис Жолдошбеков
13.09.2018, 15:27
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Минусов: 1
Комментариев: 2

Абдрахманов факттарга таянып иш кылса болмок экен, суйлойт десе ойду тоону суйлой бербей, тилине ээ боло албаган Абдрахманов  кыйын болсо  азыр эмес ошол  Атамбаев президент болуп  отурган учурда кыйын болбойт беле? Же Абдрахмановдун колу менен анын артында кызыкдар адамдар турабы?

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Жалоба модератору
Нурлан Каюмов
13.09.2018, 16:11
Карма: -6
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Плюсов: 24
Минусов: 30
Комментариев: 25

Заматта миллионерге айланган Алмаз Үсөновдун декларациясында неге эч нерсе жок?

Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаевдинайтымында жогорку саясий жана башкы административдик кызматтарды ээлеген кызматтагы адамдардын 800дөн ашуун декларациясы тыкыр текшерилген. Азыртадан

эле айрым кызматтагы адамдардын жана мурда жогорку кызматта иштеп кеткендердин

декларациясында мамлекеттик органдардын маалымат базасындагы маалыматтар менен

дал келишпеген жагдайлары ачыкка чыгууда. Алардын аты-жөндөрү жазылган тизмелер

жакынкы убактарда жарыяланышы күтүлүүдө. Эми ушул жерден айта кете турган жагдай бар,экс-президент А. Атамбаев кызматка дайындай электе батирлеп жүргөн айрым

экс-чиновниктердин көпчүлүгү алты жыл ичинде 40-50дөн обьектилерге ээ болсо,

айрымдары жаңы курулган элиталык көп кабаттуу үйлөрдүн бир подьездин толугу (10

кабат) сатып алып коюшканы белгилүү. Алардын арасында А. Атамбаевдин убагында КРпрезиденттик аппаратынын маалымат-саясат бөлүмүн жетектеген, анан эле

коомчулукту таң калтырып АШАнын акыркы айларында аппарат жетекчиси боло калган

Алмаз Үсөнов деген бар. Ишенимдүү булактардан алынган маалыматка караганда анын

борбор калаабызда 10 чакты элиталык батири бар. Шаар сыртында эки кабат үйү

бар. Андан сырткары борбор калаабыздагы отелдердин биринин 20-25% акциясына

ээлик кылат. Бул акциянын баасы болжол менен 1,5-2 миллион долларды чапчыйт

экен. Ал эми ал А. Атамбаевдин аппаратында иштеп баштагангачейин мына ушул мүлктөрдүн бирине да ээлик кылчу эмес. Мамлекеттик жумушунан

башка эч кандай бизнеси деле болгон эмес. Ошондо ал жалаң айлык акыга мынча

мүлктү кайдан сатып алышы мүмкүн? Буга тиешелүү мамлекеттик органдар эми гана

көңүл бура башташкан сыяктуу. Кыязы, кызыктын баары алдыда окшойт. 

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