Оппонент Атамбаева считает, что экс-президент не миллионер, а миллиардер

Экс-глава Чуйской области Сагынбек Абдрахманов является одним из основных вдохновителей идеи исключить из СДПК экс-президента Алмазбека Атамбаева. С этой целью он и его соратники организовали партийные конференции в Московском, Сокулукском и Панфиловском районов Чуйской области, одним из лозунгов которых стал призыв "СДПК без Атамбаева". Кроме того, такое же мероприятие прошло в Токтогульском районе Джалал-Абадской области. Сегодня члены СДПК собирались в Кара-Балте. Об этом редакции VB.KG сообщил сам Абдрахманов.

Перед этим Сагынбек Уметалиевич согласился ответить нашей редакции на ряд вопросов. В частности, имеет ли он право говорить от имени СДПК, из которой он был официально исключен.

По его словам, он и его товарищи не признают это решение политсовета СДПК, так как оно противоречит уставу партии.

- Вот перед нами сам устав партии, где говорится, что "членство в партии может быть прекращено по желанию члена партии, либо по решению партийной организации, если действия члена партии противоречат целям и уставу партии".

Кроме того, отметил наш собеседник, как оказалось, не все члены политсовета знают об этом решении.

- Я спрашивал некоторых из них, присутствовали ли они на этом заседании, где меня исключили? Все они мне сказали, что в первый раз слышат об этом. Тот же Иса Омуркулов подтвердил мне это. Это еще раз доказывает, что мое так называемое исключение является незаконным. Мое мнение разделяют большинство членов СДПК.

Ответил подробно экс-глава Чуйской области и на вопрос, почему он и его сопартийцы требуют исключить Атамбаева из партии.

- После всех этих громких скандалов стало очевидно, что верхушка СДПК погрязла в коррупции. Простым членам СДПК стало стыдно, что они являются членами партии. И поэтому они организуют районные конференции, где требуют зачистить ее состав. И в первую очередь это касается самого лидера партии, который довел страну до такого состояния. Вот он хвастался на встрече с Путиным, что является долларовым миллионером. Хотя, по неподтверждённым данным, он является владельцем 13 миллиардов долларов. Если он такой богатый, то почему он не создает рабочие места по примеру других олигархов? Пусть покажет свою налоговую декларацию. Пусть объяснит происхождение своих денег. Пусть покажет хоть одного рабочего, который работает на его предприятии.

В заключение Сагынбек Абдрахманов отметил, что очень многие члены СДПК со всего Кыргызстана разделяют его взгляды.

- Вот только что на ваших глазах вышли представители Кара-Суйского района, которые также хотят у себя провести такую партийную конференцию. Они также понимают, что пришло время зачистить партию. Кроме того, они выразили свое недовольство кланом Матраимовых.

Отметим, все районные конференции, по словам Абдрахманова, являются прелюдией к проведению внеочередного республиканского съезда СДПК, на котором поставят вопрос об исключении экс-президента из партии.

В свою очередь официальный представитель "социал-демократов" назвала эти мероприятия нелегитимными.