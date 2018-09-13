Сотрудники "Кыргыз Темир Жолу" нанесли ущерб бюджету в несколько миллионов

Кыргызской транспортной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 221 "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих и иных организаций" и 173 "Причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием" УК Кыргызской Республики, по факту злоупотребления служебным положением отдельными работниками Государственного предприятия "НК Кыргыз темир жолу".

В ходе проверки совместно с Антикоррупционной службой ГКНБ Кыргызской Республики установлено, что за период с 1 января по 30 апреля 2018 года, поездами дальнего следования по маршрутам "Бишкек-Москва-Бишкек", "Бишкек-Новокузнецк-Бишкек" и "Бишкек-Казань-Бишкек" осуществлено 67 пассажирских рейсов, при этом всего было продано 4868 пассажирских билетов.

Согласно сведениям АСУ ИВЦ ГП "НК Кыргыз темир жолу" и Государственной пограничной службы Кыргызской Республики о лицах, пересекавших государственную границу через пункт пропуска "Каинды-железнодорожный", количество безбилетных пассажиров составило 2874 человека.

Таким образом, из расчета минимальной стоимости билета (922 сома), в результате невнесения ответственными работниками поездов денежных средств, полученных у безбилетных пассажиров, в кассу ГП "НК Кыргыз темир жолу" не поступило 2 млн 649 тыс. 828 сомов, тем самым государству причинен ущерб в особо крупном размере.

Кроме этого, Кыргызской транспортной прокуратурой возбуждено другое уголовное дело по аналогичному факту, предварительный ущерб которого составил 1 млн 344 тыс. сомов.

В настоящее время указанные уголовные дела находятся на стадии расследования.

Одновременно в рамках данной проверки установлены нарушения в деятельности ГП "НК "Кыргыз темир жолу", касающиеся отсутствия квалификационных требований для руководителей поездов, а также требований по порядку их ротации. Генеральной прокуратурой в Правительство направлено предложение по устранению указанных недостатков, в том числе путем выработки необходимых правовых актов, либо внесения изменений в учредительные документы ГП "НК "Кыргыз темир жолу".