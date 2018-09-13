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В России и Казахстане медики предупредили о появлении новых штаммов гриппа

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- Виктория Григоренко
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Два новых штамма гриппа ожидаются в эпидемиологическом сезоне 2018-2019 годов в России и Казахстане. Об этом сообщают РИА Новости и Informburo.kz.

Всемирная организация здравоохранения также подчеркивает, что в эпидсезон 2018-2019 года в Северном полушарии будут циркулировать три штамма гриппа: вирус А "Мичиган" и "Сингапур" и вирус В "Колорадо" и "Виктория". Опасения врачей связаны с высокой степенью осложнений, которые несут в себе данные штаммы.

Роспотребнадзор уже сделал заявление, что "в России ожидается циркуляция штаммов гриппа, от которых не прививали в прошлом году и иммунитет, к которым у россиян не сформирован".

Вторит ему и казахстанский Минздрав. Он также сообщает, что в прошлом году циркулировал вирус гриппа типа А, подтипа А (H1N1), А (H3N2) и вирус типа В. В этом году медики ожидают появления новых штаммов.


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URL: https://www.vb.kg/373416
Теги:
ВОЗ, грипп, Россия, Кыргызстан, Минздрав
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