В России и Казахстане медики предупредили о появлении новых штаммов гриппа

Два новых штамма гриппа ожидаются в эпидемиологическом сезоне 2018-2019 годов в России и Казахстане. Об этом сообщают РИА Новости и Informburo.kz.

Всемирная организация здравоохранения также подчеркивает, что в эпидсезон 2018-2019 года в Северном полушарии будут циркулировать три штамма гриппа: вирус А "Мичиган" и "Сингапур" и вирус В "Колорадо" и "Виктория". Опасения врачей связаны с высокой степенью осложнений, которые несут в себе данные штаммы.

Роспотребнадзор уже сделал заявление, что "в России ожидается циркуляция штаммов гриппа, от которых не прививали в прошлом году и иммунитет, к которым у россиян не сформирован".

Вторит ему и казахстанский Минздрав. Он также сообщает, что в прошлом году циркулировал вирус гриппа типа А, подтипа А (H1N1), А (H3N2) и вирус типа В. В этом году медики ожидают появления новых штаммов.