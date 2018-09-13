О чем Жээнбеков говорил с Пашиняном?

Сегодня, 13 сентября, по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

В ходе разговора стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Арменией, а также перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в рамках региональных интеграционных объединений, таких как ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и др, сообщил отдел информполитики АПКР.

Другие детали не разглашаются.