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О чем Жээнбеков говорил с Пашиняном?

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- ВБ
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Сегодня, 13 сентября, по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

В ходе разговора стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Арменией, а также перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в рамках региональных интеграционных объединений, таких как ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и др, сообщил отдел информполитики АПКР.

Другие детали не разглашаются.


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URL: https://www.vb.kg/373420
Теги:
ОДКБ, президент, СНГ, Армения, ЕАЭС, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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