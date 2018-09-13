Начались рейды по выявлению неплательщиков налога на транспорт

Государственная налоговая служба совместно с сотрудниками Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД начала рейдовые мероприятия по выявлению неплательщиков налога на транспорт.

В связи с началом этой кампании ГНС убедительно просит владельцев транспортных средств иметь при себе, кроме прав и техпаспорта на машину, квитанцию об уплате налога.

Кроме этого, гражданам, уплатившим налог на транспорт, бесплатно выдается специальная наклейка об уплате налогов, которую необходимо наклеить на лобовое стекло авто. Спецнаклейка на лобовом стекле автомашины необходима для того, чтобы водителя лишний раз не останавливали сотрудники УОБДД.

Несмотря на то, что срок уплаты налога на транспорт истек 4 сентября, продолжается администрирование этого налога.

Однако, как ранее неоднократно предупреждала Налоговая служба, в соответствии с законом, те автовладельцы, которые не успели уплатить налог в срок, кроме основной суммы налогового обязательства, будут вынуждены также заплатить административный штраф в размере 2 тысячи сомов и пеню за каждый день просрочки.

Отметим, что рейды проводятся не только в целях наказания неплательщиков налогов, но и проведения разъяснительной работы среди населения.

Итоги рейдовых мероприятий по выявлению неплательщиков налога на транспорт будут освещаться по мере необходимости, сообщает пресс-служба ГНС.