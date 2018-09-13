Юрист: Следствие не отработало до конца показания по убийству Салянова

Один из соучастников убийства брата Аиды Саляновой говорил, что это некий заказ на осуществление разбойного нападения. Странно, что получив такие показания от свидетеля, наши органы следствия и дознания МВД не стали работать в этом направлении. Такое мнение в беседе с VB.KG высказал юрист Улан Джумаков.

Он отметил, что, несмотря на показания свидетелей, правоохранители передали уголовное дело в суд недоработав.

- Логично, что подобное вызывает недоумение не только у потерпевшей стороны. Напрашивается резонный вопрос: почему не отработаны до логического конца эти сведения? Ведь убили родного брата экс-генерального прокурора КР! При этом примечательно, что в подобных резонансных делах всегда имеется какая-либо недоработка, а вот случайная или умышленная, должны проверить органы прокуратуры и нацбезопасности КР, - подчеркнул Джумаков.

Юрист напомнил видео, предоставленное накануне МВД представителям СМИ, где задержанный говорит о странном знакомстве с другим соучастником тяжкого преступления.

- Подозреваемый открыто рассказывает на камеру, что с неким Зауром познакомился лишь 5 ноября, и в эту же ночь пошёл на разбой. Но очень сомнительно, что можно отправиться на тяжкое преступление с человеком, которого видишь в первый раз в жизни! Думаю, самое время сказать свое слову Генпрокуратуре. Тем более, что в надзорном органе обязаны отреагировать на опубликованные факты в СМИ и поставить точку по показаниям свидетеля, а также объективно разобраться, чтобы уверенно сказать, было ли это заказное разбойное нападение с убийством Улана Салянова, или, действительно, никакого заказа не было, - пояснил Улан Джумаков.

При этом сама экс-глава надзорного органа Аида Салянова в интервью "Азаттык" отметила, что изначально у нее были подозрения о заказном характере убийства.

Напомним, накануне МВД проинформировало о задержании в России третьего фигуранта убийства Улана Салянова. Им оказался гражданин России, являющийся уроженцем нашей республики.