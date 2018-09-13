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Юрист: Следствие не отработало до конца показания по убийству Салянова

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- Виктория Григоренко
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Один из соучастников убийства брата Аиды Саляновой говорил, что это некий заказ на осуществление разбойного нападения. Странно, что получив такие показания от свидетеля, наши органы следствия и дознания МВД не стали работать в этом направлении. Такое мнение в беседе с VB.KG высказал юрист Улан Джумаков.

Он отметил, что, несмотря на показания свидетелей, правоохранители передали уголовное дело в суд недоработав.

- Логично, что подобное вызывает недоумение не только у потерпевшей стороны. Напрашивается резонный вопрос: почему не отработаны до логического конца эти сведения? Ведь убили родного брата экс-генерального прокурора КР! При этом примечательно, что в подобных резонансных делах всегда имеется какая-либо недоработка, а вот случайная или умышленная, должны проверить органы прокуратуры и нацбезопасности КР, - подчеркнул Джумаков.

Юрист напомнил видео, предоставленное накануне МВД представителям СМИ, где задержанный говорит о странном знакомстве с другим соучастником тяжкого преступления.

- Подозреваемый открыто рассказывает на камеру, что с неким Зауром познакомился лишь 5 ноября, и в эту же ночь пошёл на разбой. Но очень сомнительно, что можно отправиться на тяжкое преступление с человеком, которого видишь в первый раз в жизни! Думаю, самое время сказать свое слову Генпрокуратуре. Тем более, что в надзорном органе обязаны отреагировать на опубликованные факты в СМИ и поставить точку по показаниям свидетеля, а также объективно разобраться, чтобы уверенно сказать, было ли это заказное разбойное нападение с убийством Улана Салянова, или, действительно, никакого заказа не было, - пояснил Улан Джумаков.

При этом сама экс-глава надзорного органа Аида Салянова в интервью "Азаттык" отметила, что изначально у нее были подозрения о заказном характере убийства.

Напомним, накануне МВД проинформировало о задержании в России третьего фигуранта убийства Улана Салянова. Им оказался гражданин России, являющийся уроженцем нашей республики.


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URL: https://www.vb.kg/373423
Теги:
Аида Салянова, Генеральная прокуратура, МВД, убийство, уголовная ответственность, преступление, Бишкек, Кыргызстан
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