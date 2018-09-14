Токон Мамытов: В защите прав граждан необходим юридический опыт

В соцсетях начали обсуждать выдвижение председателя Ассамблеи народа Кыргызстана и экс-вице-премьер-министра Токона Мамытова на должность омбудсмена. Многие задаются вопросом, как Токон Мамытов может быть акыйкатчы страны.

"Человек всю жизнь работал в репрессивных органах. В органах, которые подавляли людей. В машине, которая перемалывала всех, кто поднимал голову и пытался сказать свое отличное от политики партии мнение", - пишут в соцсетях.

Сам экс-вице-премьер-министр Токон Мамытов возразил этой точке зрения тем, что по роду своей деятельности в органах КГБ занимался защитой граждан, а не карательной деятельностью.

- Во-первых, органы разведки, где я работал, занимаются исключительно защитой граждан и государства в целом. Во-вторых, помимо госбезопасности, мне приходилось работать на многих государственных должностях, на которых я приобрел бесценный опыт во многих сферах, - сказал он редакции VB.KG.

Кроме того, отметил он, в защите прав граждан необходим юридический опыт.

- Еще по своей работе в КГБ мне довелось вести многие уголовные дела. Собирал доказательства, присутствовал в судах, где, зачастую, приходилось выступать с речами. Потом уже, будучи депутатом, занимался законотворческой деятельностью, - добавил Мамытов.

В заключение Токон Болотбекович подчеркнул, что не расстроится, если его не выберут в омбудсмены.

- Если доверят, то постараюсь приложить все силы и использовать весь свой опыт. Если же нет, то расстраиваться не буду. Значит, так посчитали нужным", - подытожил он.

Отметим, по данным СМИ, экс-вице-премьер-министр Токон Мамытов уже подал документы на должность омбудсмена во фракцию СДПК.

Токон Мамытов родился 18 декабря 1953 года в городе Балыкчи Иссык-Кульской области. В 1979-м окончил Пржевальский педагогический институт, в 1981-м - Высшие курсы КГБ СССР, в 1987 году - Краснознаменный институт КГБ СССР.

С 1981 по 2002 год года прошел путь в КГБ от оперуполномоченного до заместителя министра;

В 2002 году заместитель министра обороны КР;

2002-2005 - первый заместитель председателя Службы нацбезопасности КР;

2005-2007 - заместитель руководителя администрации президента, начальник канцелярии президента;

2007-2008 - секретарь Совета безопасности КР;

2008-2009 - государственный советник администрации президента;

2009 - председатель Пограничной службы КР;

2010-2013 - депутат ЖК КР V созыва;

2012-2013 - председатель Комитета ЖК по обороне и безопасности;

2013 год - председатель Государственной пограничной службы КР, полпред правительства в Иссык-Кульской области;

2013-2014 - вице-премьер-министр КР по безопасности, правопорядку и вопросам границ;

2014-2015 - председатель правления ОАО "Кыргызалтын";

С апреля 2016 года - председатель Ассамблеи народа Кыргызстана.