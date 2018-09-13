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Мэрия ответила про ямы и странную укладку асфальта на улице Кыргызской

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- ВБ
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Пресс-служба мэрии Бишкека сообщает, что по информации МП "Бишкекасфальтсервис", на улице Кыргызской служба расширила дорогу до 8 метров (прежняя ширина была 6 метров), сделала ямочный ремонт, засыпала места расширения ГОСом (гравийно-оптимальной смесью), срезала верхний слой асфальтобетонного покрытия фрезой, подготовила дорогу для розлива битумной эмульсии. Таким образом, в ближайшее время начнется укладка асфальтобетонного покрытия.

Напомним, как сообщили местные жители, дорогу не ремонтировали 20 лет.

На сомнительное качество ремонта они пожаловались в рубрике VB.KG "Народная новость".


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URL: https://www.vb.kg/373430
Теги:
дороги, ремонт, Бишкек, мэрия
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