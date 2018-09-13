"ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!": "Газпромнефть" вручила призы победителям II этапа

Дарить подарки клиентам стало доброй традицией сети АЗС "Газпромнефть". Вот уже на протяжении 12 лет компания радует автовладельцев не только качественным топливом и сервисом, но и интересными акциями с ценными призами, в числе которых были недвижимость, автомобили, бытовая техника и много других полезных подарков.

Так, 11 августа на АЗС "Газпромнефть", расположенной по адресу ул. Сухэ-Батора, 1, состоялось очередное награждение победителей второго этапа акции "ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!". Счастливчиков ждали телевизоры, ноутбуки, спортивные велосипеды Gergert Sport, смартфоны Xiаоmi, авторегистраторы с ночным видением Neoline, клубные карты в фитнес-клуб премиум-класса "Chаngе Fitness", автомобильные пуско-зарядные устройства Neoline и сертификаты на получение премиального топлива G-Drivе.

Напомним, розыгрыш 86 ценных призов состоялся 29 августа текущего года в прямом эфире радиостанции "Рекорд" FM 89.00. В нем приняли участие зарегистрированные скретч-карт в период с 22.06 по 27.08 2018 года. Счастливчиков определили с помощью генератора случайных чисел (RАNDОM) в присутствии независимой комиссии.

Поздравить победителей от лица компании пришел Алишер Жолчуев, заместитель генерального директора "Газпром нефти Азии" по розничным продажам.

"Сегодня мы от всей души поздравляем победителей и благодарим вас за выбор сети АЗС "Газпромнефть". Пользуясь случаем, приглашаем к участию в третьем этапе акции "ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!". Высокое качество топлива и выгода с каждой заправки – это главные составляющие нашей сети заправочных станций. Мы ценим ваше доверие и работаем для вас, уважаемые автомобилисты, для того, чтобы вы всегда могли заправиться качественным российским топливом".

Кульминацией всего мероприятия стало награждение Владимира Малькова, победителя главного приза второго этапа - путевки на двоих в любую точку мира.

"До сих пор не могу поверить, что выиграл путевку. Участвовал в акции с самого начала. Признаться, всегда мечтал побывать на Кубе. Большое спасибо сети "Газпромнефть" за прекрасную возможность!"

Радостными впечатлениями также поделился водитель с многолетним стажем Майрамбек Турпанбаев, выигравший телевизор:

"Каждый день заправляюсь на АЗС "Газпромнефть" в Кочкорском районе Нарынской области, всегда неизменно хорошее обслуживание, и топливо качественное. За много лет в этом уже убедился. А сегодня хотел бы поблагодарить руководство компании за телевизор. Очень приятно!"

Впереди автовладельцев ждет III-этап акции и розыгрыш суперприза - эксклюзивного автомобиля Rеnаult Cаptur 2018 года выпуска.

Третий этап продлится до 31 октября 2018 года включительно и еще можно попытать удачу в акции "ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!". Стать участником достаточно просто: заправляйтесь любым видом топлива в сети АЗС "Газпромнефть" и получайте печать в купоне участника за каждые 10 литров.

Удваивайте шансы вместе с топливом G-Drivе - за каждые 10 литров премиального топлива G-Drivе будут проставлены целых 2 печати!

Собрав 10 печатей, купон следует обменять на скретч-карту и зарегистрировать ее код на сайте акции www.gpn-prоmо.kg либо QR-код в мобильном приложении "ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!".

Помимо автомобиля, в III-этапе акции будут розыграны: - 5 телевизоров, - 5 ноутбуков, - 10 спортивных велосипедов Gergert Sport, - 10 смартфонов Xiаоmi, - 10 авторегистраторов с ночным видением Neoline, - 10 клубных карт в фитнес-клуб премиум-класса "Chаngе Fitness", - 5 автомобильных пуско-зарядных устройств Neoline, - 30 сертификатов на получение премиального топлива G-Drivе.

За возможность владеть новым Rеnаult Cаptur поборются все ранее не вошедшие в список победителей скретч-карты, зарегистрированные в одном из трех этапов акции.

Сеть АЗС "Газпромнефть" поздравляет победителей II-этапа розыгрыша по акции "ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!" и благодарит своих клиентов за участие!