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ВОЗ передал КР комплекты для оказания первой помощи на 20 000 человек

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- ВБ
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13 сентября 2018 года, Всемирная организация здравоохранения передала комплекты для оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (IEHK), в которые входят медикаменты и медицинские принадлежности в количестве, достаточном для оказания первичной медико-санитарной помощи 20,000 человек на протяжении трех месяцев.

Официальная передача состоялась в специализированном хранилище Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники. В нем приняли участие Министр здравоохранения Кыргызской Республики Космосбек Чолпонбаев; Д-р Ярно Хабихт, Представитель ВОЗ; работники здравоохранения.

Министр Космосбек Чолпонбаев выразил благодарность ВОЗ за поддержку и укрепление готовности к чрезвычайным ситуациям в стране. Д-р Ярно Хабихт, подчеркнул готовность оказать дальнейшую поддержку Кыргызстану и отметил важность укрепления готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и осуществления Международных медико-санитарных правил (2005 г.), которые помогут стране эффективно реагировать во время чрезвычайных ситуациий.

Привоз медикаментов и медицинских принадлежностей стал возможным в рамках Двухгодичного соглашения о сотрудничестве 2018-2019 гг. и поддержки ВОЗ в укреплении готовности стран к чрезвычайным ситуациям и реализации Международных медико-санитарных правил.

Данные комплекты помогут Министерству здравоохранения КР и организациям здравоохранения своевременно реагировать на потребности населения в случае ситуаций повышенного риска, в таких как землетрясение и внезапное наводнение. Комплекты будут размещены в северных и южных областях страны.

Комплекты для оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (IEHK) представляют собой стандартизованный набор основных лекарственных средств и медицинских принадлежностей, развернутых учреждениями ООН и другими партнерами, которые реагируют на крупномасштабные чрезвычайные ситуации. Они предназначены для использования в тех случаях, когда в условиях чрезвычайной ситуации происходит сбой поставки медицинских принадлежностей, и послужат в качестве способа заполнения пробела до тех пор, пока механизмы медицинского обеспечения не будут восстановлены.

В поставку входят 20 основных и 2 дополнительных медицинских комплектов. Базовый комплект может использоваться работниками первичной медико-санитарной помощи. Однако в дополнительный модуль включены лекарства и принадлежности, которые могут использоваться только квалифицированными медицинскими работниками или врачами. Он предназначен для использования вместе с базовым комплектом, в первую очередь в медицинских учреждениях.


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URL: https://www.vb.kg/373434
Теги:
ВОЗ, здравоохранение, Минздрав
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