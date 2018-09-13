Жээнбеков принял председателей РКФР, ОАО "Гарантийный фонд" и двух банков

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 13 сентября принял председателя Российско-Кыргызского Фонда развития Эркина Асрандиева, ОАО "Гарантийный фонд" Малика Абакирова, ОАО "Айыл Банк" Мурата Акимова и ОАО "РСК Банк" Азизбека Оморкулова.

Глава государства напомнил, что после выхода Указа Президента Кыргызской Республики "Об объявлении 2018 года Годом развития регионов", им было дано поручение по активизации поддержки и созданию необходимых условий финансирования для предпринимателей в регионах, занимающихся переработкой сельхозпродукции и пытающихся выйти на экспорт.

Руководители вышеназванных финансовых институтов предоставили Главе государства информацию о проводимой работе в рамках Указа Президента. Так, по информации председателя РКФР Эркина Асрандиева, во всех регионах созданы региональные центры для обеспечения консультациями местных предпринимателей. Со стороны Фонда всего одобрено 1530 проектов на общую сумму 281,5 млн долларов США, из них более 55% кредитов выдано сфере производства и агропромышленному комплексу.

В целях развития регионов объявлен конкурс под названием "Регионы - точки роста". Основной акцент делается на переработку сельскохозяйственной продукции, предусмотрен механизм стимулирования предпринимателей.

Председатель ОАО "Гарантийный фонд" Малик Абакиров проинформировал, что в июле 2018 года Правительство дополнительно выделило Гарантийному фонду 300 млн сомов, это позволит увеличить количество выдаваемых гарантий. Банки-партнеры также увеличили в 2 раза предоставление кредитов в регионах.

В ближайшее время будет запущен проект по переработке фасоли в Таласской области, производство молочной продукции в Ошской области, производство сыра в Кочкорском районе, производство и переработка сельхозпродукции - сушка и отправка на экспорт в Иссык-Кульской области, а также строительство ряда теплиц, которые планируется профинансировать совместно с "РСК Банком" и "Айыл Банком".

По словам председателя "Айыл Банка" Мурата Акимова, Правительством КР было выделено 20 млн долларов на уставный капитал, это позволит банку дополнительно привлекать ресурсы из дальнего зарубежья, и еще снизить ставки по кредитам по направлению сельского хозяйства и агропререработки. Кроме того разрабатывается отдельный кредитный продукт для клиентов, проживающих в отдаленных селах республики по льготным условиям. В этом году дополнительно более 7 тысяч человек получили кредиты в сфере животновод ства и переработки сельхозпродукции.

В свою очередь председатель "РСК Банка" Азизбек Оморкулов отметил, что запущен проект по поддержке отдаленных сел, который подразумевает выдачу кредитов под 12 процентов годовых без залогов и комиссий. Поддерживаются проекты по переработке и производству сельхозпродукции во всех областях страны, в частности по переработке молока в Иссык-Кульской области и по переработке кожи в Чуйской области. На данный момент 19 400 человек обеспечены доступным кредитованием.

Кроме того, Азизбек Оморкулов отметил, что совместно с предприятием "Кыргызпочтасы" в 600 селах республики установлены ПОС-терминалы для безналичного расчета по заработным платам и пенсиям, этим проектом будут охвачены еще 190 сел. В скором времени будет запущен проект "Мобильный банкинг" по всей стране и население сможет через мобильные телефоны совершать все необходимые платежи.

Президент Сооронбай Жээнбеков в целом выразил удовлетворение ходом реализации мер финансовыми институтами республики, направленных на поддержку регионов. Он еще раз призвал их руководителей усилить финансирование проектов в регионах, акцентировав внимание на создании логистических центров, переработке сельскохозяйственной продукции растительного и животного происхождения, и оказанию содействия в выходе кыргызстанских предприятий на экспорт, перерабатывающих экологически чистую продукцию.