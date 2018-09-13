Депутат внес на рассмотрение парламента проект Дуэльного кодекса

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение парламента проект Дуэльного кодекса РФ. Об этом сообщается на сайте Государственной Думы РФ.

Согласно пояснительной записке депутата, основной принцип и назначение дуэли - решить недоразумение между отдельными госслужащими, не прибегая к посторонней помощи.

При этом дуэль может и должна происходить только между равными. В случае, если госслужащего вызовет на дуэль простой гражданин, то он обязан отклонить вызов и предоставить последнему право искать удовлетворения в судебном порядке.

Правда, в этом случае есть одна оговорка. "Если, несмотря на это, государственный или муниципальный служащий все-таки пожелает драться, то он имеет на это право не иначе, как с формального письменного разрешения непосредственного руководителя, рассматривающего, достоин ли противник оказываемой ему чести", - говорится в пояснительной записке народного избранника.

Каким способом и каким видом оружия дуэлянты могут драться, депутат не уточняет. Единственное, в своем финансово-экономическом обосновании нардеп подчеркнул, что "принятие проекта Дуэльного кодекса Российской Федерации не потребует выделения дополнительных финансовых средств из федерального бюджета".

Дуэльный кодекс - неформальный свод правил проведения дуэли.