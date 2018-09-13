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Депутат внес на рассмотрение парламента проект Дуэльного кодекса

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- Бакыт Стамов
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Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение парламента проект Дуэльного кодекса РФ. Об этом сообщается на сайте Государственной Думы РФ.

Согласно пояснительной записке депутата, основной принцип и назначение дуэли - решить недоразумение между отдельными госслужащими, не прибегая к посторонней помощи.

При этом дуэль может и должна происходить только между равными. В случае, если госслужащего вызовет на дуэль простой гражданин, то он обязан отклонить вызов и предоставить последнему право искать удовлетворения в судебном порядке.

Правда, в этом случае есть одна оговорка. "Если, несмотря на это, государственный или муниципальный служащий все-таки пожелает драться, то он имеет на это право не иначе, как с формального письменного разрешения непосредственного руководителя, рассматривающего, достоин ли противник оказываемой ему чести", - говорится в пояснительной записке народного избранника.

Каким способом и каким видом оружия дуэлянты могут драться, депутат не уточняет. Единственное, в своем финансово-экономическом обосновании нардеп подчеркнул, что "принятие проекта Дуэльного кодекса Российской Федерации не потребует выделения дополнительных финансовых средств из федерального бюджета".

Дуэльный кодекс - неформальный свод правил проведения дуэли.


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URL: https://www.vb.kg/373436
Теги:
законопроект, Россия, драка
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