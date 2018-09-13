Пока учителя бишкекской гимназии №95 бастовали, дети играли в карты

- Многие учителя не пришли на уроки, детей тоже в классах было мало. Некоторые развлекались таким образом, – рассказала одна из родительниц.

По ее словам, во вторник вечером, 11 сентября, всем родителям написали сообщение, что школа в среду не будет работать. Позже передумали и сказали, что занятия все-таки состоятся. Утром выяснилось, что половины учителей нет в школе.

Неразбериха в гимназии началась после того, как Министерство образования перевело директора гимназии №95 Айнуру Акмашеву в школу №40. Многие учителя и завучи остались недовольны ротацией и выразили протест, не выйдя на работу.

Отметим, в Министерстве образования утверждают, что все занятия шли по расписанию. Начальник управления образования по городу Бишкеку Сауле Мейрманова сегодня была недоступна для комментариев.

Гимназию № 95 в народе называют "китайской", так как она построена на деньги гранта китайской компании ТВЕА и в ее образовательной программе есть уроки китайского языка.