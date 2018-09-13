Погода
$ 69.42 - 69.71
€ 80.40 - 81.44

Пока учителя бишкекской гимназии №95 бастовали, дети играли в карты

79  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

- Многие учителя не пришли на уроки, детей тоже в классах было мало. Некоторые развлекались таким образом, – рассказала одна из родительниц.

По ее словам, во вторник вечером, 11 сентября, всем родителям написали сообщение, что школа в среду не будет работать. Позже передумали и сказали, что занятия все-таки состоятся. Утром выяснилось, что половины учителей нет в школе.

Неразбериха в гимназии началась после того, как Министерство образования перевело директора гимназии №95 Айнуру Акмашеву в школу №40. Многие учителя и завучи остались недовольны ротацией и выразили протест, не выйдя на работу.

Отметим, в Министерстве образования утверждают, что все занятия шли по расписанию. Начальник управления образования по городу Бишкеку Сауле Мейрманова сегодня была недоступна для комментариев.

Гимназию № 95 в народе называют "китайской", так как она построена на деньги гранта китайской компании ТВЕА и в ее образовательной программе есть уроки китайского языка.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373438
Теги:
Министерство образования, школа, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  