РКФР в 2018 году одобрил 1530 проектов на 28 миллионов долларов

- Российско-Кыргызский фонд развития в 2018 году одобрил 1530 проектов на общую сумму 28 млн долларов США. Из них более 55% кредитов выдано предпринимателям в сфере производства и агропромышленного комплекса, - сообщил председатель Российско-Кыргызского фонда развития Эркин Асрандиев накануне, 13 сентября, на встрече с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым.

По его словам, в течение 8 месяцев 2018 года в регионах страны в сфере малого и среднего бизнеса профинансировано 549 предприятий. Из них 349 предприятий - аграрного сектора.

Объемы финансирования в регионах за 8 месяцев 2018 года увеличились на 12 процентов по таким основным направлениям, как сельское хозяйство, переработка сельхозпродукции и продукции животного происхождения, интенсивное садоводство.

"В целях развития регионов объявлен конкурс под названием "Регионы - точки роста". Основной акцент делается на переработку сельскохозяйственной продукции. Также предусмотрен механизм стимулирования предпринимателей. Например, если проект успешно реализован и предприниматель своевременно погашает кредит, то по истечении каждого года мы возвращаем ему до половины оплаченных процентов", - отметил Эркин Асрандиев.

Он добавил, что Фонд работает над 3 отраслевыми программами - это тонкорунное овцеводство, интенсивное садоводство и развитие рыбного хозяйства.

В 2018 году совместно с Гарантийным фондом выделено 100 млн сомов для решения залоговых проблем в регионах.

В ближайшее время планируется выделить еще 100 млн сомов. Во всех регионах созданы региональные центры для обеспечения консультациями местных предпринимателей.