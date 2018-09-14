На образование из республиканского бюджета выделяется более 30 млрд сомов

"На мировом рынке мы можем конкурировать с помощью знаний, которые помогут стать стране развитой и сильной", - об этом премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев сказал накануне, 13 сентября, выступая на церемонии открытия средней школы в селе Ынтымак Ноокатского района Ошской области.

Глава Правительства отметил, что вопрос развития образовательной системы находится под пристальным вниманием Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова.

"Хочу подчеркнуть, что открываемая сегодня школа ничем не уступает городским по оснащенности и условиям обучения. Данная школа, равно как и все остальные общеобразовательные учреждения республики, будет подключена к Интернету", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр напомнил, что на сектор образования из республиканского бюджета выделяется более 30 млрд сомов.

"Это свидетельствует о том, какое значение имеет для нас сфера образования. Наша республика не обладает большими запасами природных ресурсов в виде углеводородов. Наше главное богатство – это люди. На мировом рынке мы можем конкурировать с помощью знаний, которые помогут стать нашей стране развитой и сильной. Именно поэтому важно, чтобы родители понимали важность получения образования их детьми. По статистике, у нас более 1000 детей, которых родители привлекают к работе, не думая об их будущем. В этой связи, прошу взрослых не лишать своих детей детства, возможности обучаться и стремиться к знаниям", - обратился Глава Правительства к собравшимся.

В завершение Глава Правительства еще раз поздравил педагогический коллектив и учеников с открытием новой школы и пожелал успехов. При этом он сообщил, что в качестве подарка школе в ближайшее время будет передано компьютерное оборудование, сообщает отдел информобеспечения аппарата правительства.