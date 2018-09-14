Очередной конфликт на кыргызско-таджикской границе

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 12 сентября 2018 г., произошел конфликт между жителями приграничных сел Бакай Баткенского района Баткенской области Кыргызстана и Тожикон Исфаринского района Таджикистана.

Причиной конфликта стала прокладка водопроводных труб, которые начали устанавливать жители села Тажикон Исфаринского района Таджикистана.

Так как территория села относится к неописанным участкам государственной границы, проведение любых хозяйственных работ запрещено. Однако граждане Таджикистана проигнорировали запрет, что вызвало возмущение граждан Кыргызстана - жителей села Бакай Баткенского района. Требование остановить работу граждан Кыргызстана переросло на небольшую словесную перепалку.

Конфликт был локализован буквально через полчаса. В тот же день руководство управления ГПС КР по Баткенской области организовало погранпредставительскую встречу с коллегами Республики Таджикистан, где договорились о проведении разъяснительных работ с населением данных сел.

В настоящее время с жителями приграничных районов встречаются акимы Баткенского района КР и Исфаринского района РТ. Идут переговоры на уровне областных руководителей КР и РТ.

ГПС КР контролирует ситуацию на кыргызско-таджикском участке госграницы. Пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, переведены на усиленный вариант службы.