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Очередной конфликт на кыргызско-таджикской границе

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- ВБ
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 12 сентября 2018 г., произошел конфликт между жителями приграничных сел Бакай Баткенского района Баткенской области Кыргызстана и Тожикон Исфаринского района Таджикистана.

Причиной конфликта стала прокладка водопроводных труб, которые начали устанавливать жители села Тажикон Исфаринского района Таджикистана.

Так как территория села относится к неописанным участкам государственной границы, проведение любых хозяйственных работ запрещено. Однако граждане Таджикистана проигнорировали запрет, что вызвало возмущение граждан Кыргызстана - жителей села Бакай Баткенского района. Требование остановить работу граждан Кыргызстана переросло на небольшую словесную перепалку.

Конфликт был локализован буквально через полчаса. В тот же день руководство управления ГПС КР по Баткенской области организовало погранпредставительскую встречу с коллегами Республики Таджикистан, где договорились о проведении разъяснительных работ с населением данных сел.

В настоящее время с жителями приграничных районов встречаются акимы Баткенского района КР и Исфаринского района РТ. Идут переговоры на уровне областных руководителей КР и РТ.

ГПС КР контролирует ситуацию на кыргызско-таджикском участке госграницы. Пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, переведены на усиленный вариант службы.


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URL: https://www.vb.kg/373445
Теги:
граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, Погранслужба
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