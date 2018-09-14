Минздрав заключил договор на поставку препарата, не прошедшего испытания

Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики по коллективному обращению граждан по факту закупки Министерством здравоохранения Кыргызской Республики (далее – МЗ) лекарственных средств для лиц, получающих процедуру гемодиализа, проведена соответствующая проверка.

Установлено, что на портале государственных закупок министерством проведен одноэтапный конкурс на приобретение лекарственного средства с международным непатентованным наименованием – "Эритропоэтин бета", по результатам которого победителем признан ОсОО "Ф".

Однако, минуя предмет закупки на "Эритропоэтин бета", между МЗ и ОсОО "Ф" в дальнейшем заключен договор на поставку "Эритропоэтин альфа", то есть препарата "Р" с другим международным непатентованным наименованием, который является биосимиляром, и не проходил клинические испытания в Кыргызской Республике.

Тем самым нарушены требования Закона Кыргызской Республики "О государственных закупках", согласно которым лекарственные средства должны включать критерии, обеспечивающие наибольшую клиническую безопасность и терапевтическую эффективность для пациента, доказанную установленным способом, а также исключающие риск побочных реакций.

По итогам проверки 12 сентября 2018 года Генеральной прокуратурой республики в адрес МЗ внесено представление об устранении нарушений закона.