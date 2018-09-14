Кыргызские аграрии заинтересованы в увеличении поставок техники из России

Директор Ассоциации "Росспецмаш" Алла Елизарова приняла участие в Кыргызско-Российском бизнес-форуме, который проходит Бишкеке 14-15 сентября. Мероприятие показало, что Кыргызстан заинтересован в увеличении поставок российской специализированной техники.

Форум должен стать главной экономической площадкой для предпринимателей России и Кыргызстана в рамках сотрудничества в ЕАЭС. В нем приняли участие руководство Республики Кыргызстан, Минпромторга России, Посольства России в Кыргызстане, Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР), Российского экспортного центра (РЭЦ) и более 200 ведущих компаний двух стран.

Одной из главных тем стало увеличение экспортных поставок специализированной техники в Кыргызскую Республику. Директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Евгений Корчевой в своем выступлении рассказал про новые модели российского специализированного машиностроения. По его словам, отечественные заводы наладили производство самых современных комбайнов, тракторов, бульдозеров, экскаваторов, хлебозаводов, молокозаводов и многих других машин, которые могут использоваться в условиях кыргызского рынка.

По словам Аллы Елизаровой, только производители сельхозтехники за 8 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили поставки своей продукции в Республику в 3,5 раза – до 111 млн руб. И есть все условия для того, чтобы существенно нарастить объем экспорта в будущем.

Руководство Ассоциации "Росспецмаш" в ходе форума провело переговоры о возобновлении реализации в 2019 году значимого для АПК Кыргызстана проекта – выставки "Айыл-Агро". С просьбой об этом выступили российские машиностроители и аграрии Республики Кыргызстан.

Большую роль в торговых отношениях двух стран играет Российско-Кыргызский фонд развития, который активно поддерживает поставки в Республику продукции специализированного машиностроения. С 2015 года по 1 августа 2018 РКФР одобрил 1451 проект на общую сумму 279 миллионов долларов. Основную долю кредитного портфеля составляют проекты в сфере производства и сельского хозяйства.

На форуме были подписаны ряд важных двухсторонних документов, среди них кредитное соглашение между АО "РОСЭКСИМБАНК" (входит в группу РЭЦ), в рамках которого уже состоялась первая сделка – поставка экскаватора производства компании КРАНЭКС для ГП "НК "Кыргыз темир жолу" (Кыргызские железные дороги).

Завершат мероприятие секционные презентации возможностей производителей и B2B встречи российских и кыргызских компаний, которые пройдут 15 сентября.