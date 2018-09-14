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Началась "зачистка" Ошского рынка

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- ВБ
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Муниципальная администрация мэрии города Бишкек по Ленинскому административному району проводит работу по ликвидации уличной стихийной торговли и незаконных парковок транспортных средств на территории ТРК "Ош Базары".

Так, в ходе рейда, проведенного 14 сентября 2018 года, было изъято более 40 различных объектов, способствующих осуществлению уличной торговли.

Специалистами муниципальной администрации были проведены разъяснительные беседы с торговцами о недопущении торговли в неустановленных местах.

На этом участке работы в данном направлении продолжаются, и организовано постоянное дежурство созданной мобильной группы.


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URL: https://www.vb.kg/373462
Теги:
Ленинский район, Ошский рынок, Бишкек, мэрия
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Комментарии
Xbb
14.09.2018, 17:08

Lyubyat nahi muchat' melkiy sbrod....

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