Началась "зачистка" Ошского рынка

Муниципальная администрация мэрии города Бишкек по Ленинскому административному району проводит работу по ликвидации уличной стихийной торговли и незаконных парковок транспортных средств на территории ТРК "Ош Базары".

Так, в ходе рейда, проведенного 14 сентября 2018 года, было изъято более 40 различных объектов, способствующих осуществлению уличной торговли.

Специалистами муниципальной администрации были проведены разъяснительные беседы с торговцами о недопущении торговли в неустановленных местах.

На этом участке работы в данном направлении продолжаются, и организовано постоянное дежурство созданной мобильной группы.