Жээнбеков встретился с муфтиями стран СНГ, Балтии и КНР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 сентября, встретился с верховными муфтиями Кыргызстана, Казахстана, Китая, Литвы, России, Узбекистана, Таджикистана и Эстонии, прибывшими в страну для участия в III международной конференции "Духовный Шелковый путь. Великие гуманистические традиции и вызовы современности".

Глава государства выразил надежду, что международная конференция станет площадкой, объединяющей народы и страны в области предотвращения радикализации верующих, по воспитанию веротерпимости и толерантному отношению друг к другу.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил важность проведенной международной конференции с участием высших духовных лиц, авторитетных ученых и экспертов в области теологии, так как они приносят обоюдную пользу деятельности как государственных органов, так и религиозных организаций.

"Одновременный визит верховных муфтиев нескольких стран - значимое событие в общественной, культурной и духовной жизни нашей страны. Мы придаем важное значение духовному развитию наших граждан", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Участники встречи выразили благодарность Президенту и народу Кыргызской Республики за теплый прием и высокий уровень организации конференции и пожелали Главе государства успехов на его посту, кыргызстанцам - мира, благополучия и процветания.

Они высказали свои мнения об объединяющей идее конференции и проинформировали, что следующая международная конференция "Духовный Шелковый путь" пройдет в Казахстане в 2019 году.

Было отмечено, что целью ежегодной конференции "Духовный Шелковый путь" является сохранение истинных исламских духовных традиций в противовес радикальным течениям и распространению чуждых идей в рядах мусульман, влияющих на умы молодежи.

"Мы выпустили книгу, как учебное пособие для имамов и духовных служителей, чтобы они знали, в каком направлении им мыслить и давать духовные наставления общине. Конференция - постоянно действующая площадка, которая объединяет всех муфтиев и координирует их деятельность в борьбе против терроризма, экстремизма и чуждых религиозных течений", - отметил Председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации Муфтий шейх Равиль Гайнутдин.