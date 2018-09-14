"Маариф" не поглотит "Сапат"? Версия министра образования Кыргызстана

Министр образования КР Гульмира Кудайбердиева на пресс-конференции сообщила, что турецкий фонд "Маариф" не претендует на здания, учебные программы и другие активы сети образовательных учреждений "Сапат".

- О передачи этих школ вопрос не стоит, учебные заведения работают в штатном режиме, - сказала министр.

Ранее посол Турции в Кыргызстане Женгиз Камил Фырат говорил прямо противоположенные вещи. Он сообщил журналистам, что Анкара намерена передать все школы сети "Сапат" государственному турецкому фонду "Маариф". На следующий день посол получил пожелание от МИД Кыргызстана не распространять непроверенную информацию.

- "Маариф" - это проект на будущее. Сейчас мы подписываем меморандум о содействии образовательным учреждениям. Создана рабочая группа из юристов и специалистов обеих стран, которые разрабатывают постановление. Потом документ должны будут подписать и ратифицировать в Парламенте. Когда эта процедура завершится, начнется работа по созданию, развитию и учреждению фонда "Маариф", - объяснила Гульмира Кудайбердиева.

Напомним, договор о создании фонда "Маариф" в Кыргызстане подписали Сооронбай Жээнбеков и Реджеп Таийп Эрдоган, во время визита главы Турецкой Республики в Кыргызстан.