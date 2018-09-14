Абдиля Сегизбаева ждет СИЗО ГКНБ?

С 2016 по 2018 годы в ГКНБ официально не зарегистрированы какие-либо трастовые документы по "Белизгейту". Об этом сегодня на заседании фракции "Ата Мекен" заявил начальник управления собственной безопасности ГКНБ Бактыбек Мусуралиев.

- В мае 2018 года в ГКНБ была создана специальная комиссия из 6 сотрудников, которые проверили, поступали ли документы из Белиза. В итоге было установлено, что никаких таких документов в наличии не было. В деле фигурировали сотрудники ГКНБ Мусаханов и Кенжешева, которые якобы выезжали в Белиз и передали затем документы руководству. Однако проверка показала, что это информация не соответствует действительности. Мусаханов в тот период был в России с рабочей поездкой, а Кенжешева была в Китае, - сказал он.

Напомним, осенью 2016 года на тот момент глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев представил президенту Алмазбеку Атамбаеву документы, что депутаты от фракции "Ата Мекен" - Омурбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов и Аида Салянова - были заинтересованы в продаже более 50% акций ЗАО "Альфа Телеком", и что это подтверждают документы, которые получены из Белиза - государства в Центральной Америке. Однако сами парламентарии заявили о невиновности.

Алмазбек Атамбаев будучи президентом заявил, что если информация по "Белизгейту" не подтвердится, Абдиль Сегизбаев "ответит за это".

Вполне возможно, что по результатам нынешней проверки будет заведено уголовное дело по факту фальсификации документов, и главным фигурантом в нем может быть экс-глава ГКНБ Сегизбаев.