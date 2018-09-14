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Абдиля Сегизбаева ждет СИЗО ГКНБ?

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- Бакыт Стамов
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С 2016 по 2018 годы в ГКНБ официально не зарегистрированы какие-либо трастовые документы по "Белизгейту". Об этом сегодня на заседании фракции "Ата Мекен" заявил начальник управления собственной безопасности ГКНБ Бактыбек Мусуралиев.

- В мае 2018 года в ГКНБ была создана специальная комиссия из 6 сотрудников, которые проверили, поступали ли документы из Белиза. В итоге было установлено, что никаких таких документов в наличии не было. В деле фигурировали сотрудники ГКНБ Мусаханов и Кенжешева, которые якобы выезжали в Белиз и передали затем документы руководству. Однако проверка показала, что это информация не соответствует действительности. Мусаханов в тот период был в России с рабочей поездкой, а Кенжешева была в Китае, - сказал он.

Напомним, осенью 2016 года на тот момент глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев представил президенту Алмазбеку Атамбаеву документы, что депутаты от фракции "Ата Мекен" - Омурбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов и Аида Салянова - были заинтересованы в продаже более 50% акций ЗАО "Альфа Телеком", и что это подтверждают документы, которые получены из Белиза - государства в Центральной Америке. Однако сами парламентарии заявили о невиновности.

Алмазбек Атамбаев будучи президентом заявил, что если информация по "Белизгейту" не подтвердится, Абдиль Сегизбаев "ответит за это".

Вполне возможно, что по результатам нынешней проверки будет заведено уголовное дело по факту фальсификации документов, и главным фигурантом в нем может быть экс-глава ГКНБ Сегизбаев.


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URL: https://www.vb.kg/373466
Теги:
Абдил Сегизбаев, Алмазбек Атамбаев, Алмамбет Шыкмаматов, Омурбек Текебаев, ГКНБ, коррупция, АКС ГКНБ, Мегаком
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Комментарии
Игорь Ли
14.09.2018, 19:03

Давно пора отправить его на нары! Как раз будет с Сапаром вдвоём качаться в спортзале, составит компанию

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Бакыт Медетович
14.09.2018, 19:20
Карма: 0
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Комментариев: 4

По Сегизбаеву плачет зона, раз не подтвердились тогда спрос с Сегизбаева

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Domane Doo
14.09.2018, 19:20
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Комментариев: 35

Как у народе говорят, копая другому яму сам в нее попадешь, абдилю  надо готовится наверное он не так глубже копал.

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Gulnur Sagyndykova
14.09.2018, 19:21
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Жүзү кара Атамбаев менен Сегизбаевди бул кылмышы үчүн атып салса да аздык кылат. 

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Gulnur Sagyndykova
14.09.2018, 19:21
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Сразу в решетку. Аннулировать паспорт

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Нурик Каптагаев
14.09.2018, 19:23
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Когда то этот человек имел полный власть в КР, как говориться все бумерангом возвращается, пришло время отвечать за деяние.................бывший шэф с потрохами сдаст 

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Улан Байгазиев
14.09.2018, 19:25
Карма: -19
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Плюсов: 59
Минусов: 78
Комментариев: 130

Бир эле «Белизгейт» дегенчооң маселени айтсак жетиштүү. Муну ал атайын кызматты жетектеп турганда айтыпчыккан. Бирок, анысы жасалма документтер менен айтылган ушак гана болуп чыккан.

«Эгерде далилдей албаса, анда А. Сегизбаев жооп берет» деген ошондо А.

Атамбаев. Далилденген жок, бирок А. Сегизбаев деле жоопкерчилик тарткан жок. 

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Жалоба модератору
Улан Байгазиев
14.09.2018, 19:25
Карма: -19
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 59
Минусов: 78
Комментариев: 130

Бир эле «Белизгейт» дегенчооң маселени айтсак жетиштүү. Муну ал атайын кызматты жетектеп турганда айтыпчыккан. Бирок, анысы жасалма документтер менен айтылган ушак гана болуп чыккан. «Эгерде далилдей албаса, анда А. Сегизбаев жооп берет» деген ошондо А.Атамбаев. Далилденген жок, бирок А. Сегизбаев деле жоопкерчилик тарткан жок. 

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