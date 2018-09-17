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Бишкек входит в первую десятку городов СНГ для осенних путешествий

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Аналитическое агентство ТурСтат представило самые популярные города Содружества Независимых Государств (СНГ) для осенних путешествий российских туристов.

Бишкек входит в топ-10 осенних путешествий в города СНГ.

Минск, Астана, Баку, Ереван, Ташкент, Алматы, Бишкек, Кишинев, Душанбе и Ашхабад вошли в первую десятку городов СНГ, популярных у российских туристов.

По данным ТурСтат, турпоездки в Кыргызстан совершают в среднем на шесть дней и расходуют на проживание до $45 в сутки.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности турпоездок осенью 2018 года.


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URL: https://www.vb.kg/373470
Теги:
рейтинг, туризм, Бишкек, Кыргызстан
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