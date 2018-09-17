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Во Всемирный день чистоты в трех филиалах ОАО "МАМ" прошел субботник

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- ВБ
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В рамках республиканской акции, приуроченной ко Всемирному дню чистоты, в трех филиалах ОАО "Международный аэропорт "Манас" сегодня, 15 сентября, прошел субботник.

Акцию под девизом "Сделаем мир чище!" поддержали сотрудники Аппарата управления ОАО "МАМ", Бишкекского, Ошского и Иссык-Кульского филиалов.

Сотрудники провели санитарную очистку от мусора и сухотравия на территории аэропортов "Манас", "Ош" и "Иссык-Куль", также на прилегающих к аэровокзальным комплексам участках. Приведены в порядок объекты производственного назначения.

Всего в благоустройстве территории трех аэропортов страны приняли участие порядка 500 человек.

"Сохранение чистоты нашей природы зависит в первую очередь от нас самих. Поэтому мы систематически проводим массовые субботники, ведь вместе мы сделаем мир чище!" - отметил Председатель правления ОАО "МАМ" Эмир Чукуев


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URL: https://www.vb.kg/373477
Теги:
аэропорт, Манас
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