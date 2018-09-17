Во Всемирный день чистоты в трех филиалах ОАО "МАМ" прошел субботник

В рамках республиканской акции, приуроченной ко Всемирному дню чистоты, в трех филиалах ОАО "Международный аэропорт "Манас" сегодня, 15 сентября, прошел субботник.

Акцию под девизом "Сделаем мир чище!" поддержали сотрудники Аппарата управления ОАО "МАМ", Бишкекского, Ошского и Иссык-Кульского филиалов.

Сотрудники провели санитарную очистку от мусора и сухотравия на территории аэропортов "Манас", "Ош" и "Иссык-Куль", также на прилегающих к аэровокзальным комплексам участках. Приведены в порядок объекты производственного назначения.

Всего в благоустройстве территории трех аэропортов страны приняли участие порядка 500 человек.