Ремонт проспекта Айтматова. Дорогу починили, а про тротуар забыли?

Минувшим летом завершился ремонт правительственной трассы. На проспекте Айтматова уложили новый асфальт и заменили бордюры. А вот тротуары остались нетронутыми. И это несмотря на то, что на участке, расположенном выше улицы Ахунбаева, асфальтовое покрытие тротуаров давно пришло в негодность.

В Управлении капитального строительства мэрии города Бишкека VB.KG заявили, что ремонт Айтматова и Манаса (название одного проспекта на разных участках) проводился в рамках проекта, разработанного на деньги китайского гранта.

- По этому проекту предусматривалась реконструкция проезжей части. Что касается тротуаров, то ими будет заниматься "Бишкекасфальтсервис", - прокомментировали в УКС Бишкека.

В "Бишкекасфальтсервисе" в свою очередь отметили, что в этом году укладывать новый тротуар на проспекте Айтматова не будут. Планы же на следующий год пока не утверждены.