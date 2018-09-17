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Ремонт проспекта Айтматова. Дорогу починили, а про тротуар забыли?

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- Екатерина Улитина
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Минувшим летом завершился ремонт правительственной трассы. На проспекте Айтматова уложили новый асфальт и заменили бордюры. А вот тротуары остались нетронутыми. И это несмотря на то, что на участке, расположенном выше улицы Ахунбаева, асфальтовое покрытие тротуаров давно пришло в негодность.

В Управлении капитального строительства мэрии города Бишкека VB.KG заявили, что ремонт Айтматова и Манаса (название одного проспекта на разных участках) проводился в рамках проекта, разработанного на деньги китайского гранта.

- По этому проекту предусматривалась реконструкция проезжей части. Что касается тротуаров, то ими будет заниматься "Бишкекасфальтсервис", - прокомментировали в УКС Бишкека.

В "Бишкекасфальтсервисе" в свою очередь отметили, что в этом году укладывать новый тротуар на проспекте Айтматова не будут. Планы же на следующий год пока не утверждены.


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URL: https://www.vb.kg/373478
Теги:
дороги, ремонт, Бишкек, мэрия
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Комментарии
Moto Mototo
17.09.2018, 12:14
Карма: +11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 20
Минусов: 9
Комментариев: 66

Так они сразу заявляли, что только дорогу будут делать, тротуары не тронут. Главное чтобы чинушам было удобно кататься, а на народ им плевать.

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