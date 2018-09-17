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Около 1 миллиона китайцев эвакуированы из-за тайфуна "Мангхут"

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- ВБ
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Число жертв супертайфуна "Мангхут", который в воскресенье вечером обрушился на южное побережье Китая, увеличилось до четырех человек, еще более 950 тысяч были эвакуированы во временные укрытия и в другие безопасные районы, пишет dailysabah.com со ссылкой на Управление гражданской администрации провинции Гуандун.

Двадцать второй по счету в этом году тайфун обрушился на район Тайшань города Цзэньмэнь в 17.00 (12.00) мск по местному времени. Скорость ветра в момент приземления тайфуна достигала 45 метров в секунду, что равнозначно 14 баллам.

По данным властей провинции Гуандун, по состоянию на 8.00 (3.00 мск) понедельника из-за стихии в 14 городах провинции, в том числе в Шэгньчжэне, Чжухае и Цзяньмэне, в общей сложности были эвакуированы более 950 тысяч человек, еще четыре человека погибли.

Ранее гонконгская телерадиокомпания RTHK сообщила, что число пострадавших из-за обрушившегося на Гонконг тайфуна "Мангхут" увеличилось до 362 человек. Тайфун обрушился на город в воскресенье в 17.00 по местному времени (12.00 мск). В нескольких районах были открыты 48 временных укрытий, куда уже обратились 1219 человек.

В колл-центры правительства поступило 179 сообщений об обрушившихся деревьях. Также поступила информация о 26 подтвержденных случаях затопления. По меньшей мере 889 рейсов были отменены в воскресенье в аэропорту Гонконга.


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URL: https://www.vb.kg/373488
Теги:
Китай, погибшие, погода, пострадавшие, тайфун "Мангхут"
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