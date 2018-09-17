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В рейтинге по уровню человеческого развития Кыргызстан на 122 месте…

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- ВБ
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Опубликован доклад Программы развития ООН о развитии человеческого потенциала. В нем представлен рейтинг стран по уровню человеческого развития. Кыргызстан, к сожалению, занял лишь 122 место в рейтинге. http://www.hdr.undp.org/en/2018-update

Впереди – Казахстан на завидном 58-м месте и Узбекистан на 105-м. Таджикистан – на 127 месте. На 168 – Афганистан, и на самом последнем месте рейтинга - 168 – Нигерия.

Основные показатели, по которым определялся рейтинг государств, - уровень образования, средняя продолжительность жизни и объем ВВП на душу населения. Учитывались данные об уровне гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин, экологии и социально-экономической стабильности.

В группу с очень высоким индексом человеческого развития вошли 59 стран. Норвегия оказалась на первом месте, Швейцария - на втором и Австралия - на третьем. В эту группу попали также Россия (49-е место) и Казахстан (58-е место).

Первое место в рейтинге – за Норвегией, Россия заняла 49 позицию.


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URL: https://www.vb.kg/373489
Теги:
Казахстан, Россия, Узбекистан, Кыргызстан, ООН
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