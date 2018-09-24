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В Кыргызстан приехал Джейк Нортон!

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- Светлана Лаптева
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Джейк Нортон - известный альпинист, фотограф, режиссер, филантроп, тренер по лидерству и вдохновляющий оратор. Три раза взошел на Эверест и другие пики на семи континентах, постоянно находится бесконечных экспедициях. И не просто экспедиции, а с благотворительной целью сбора средств на свою международную программу по обеспечению водой бедных районов мира. Поэтому неудивительно, что именно он стал Послом Горного Партнерства - альянса ООН горных стран, членом которого является и Кыргызстан, принимающий в этом году Всемирный Горный Форум.

Его фотографии обожают National Geographic, Vanity Fair, Forbes и Oprah. И как все великие люди, простой и доступный в общении. И вполне ожидаемое от него: "я не бывал в Кыргызстане, какие у вас там есть пики поближе к Бишкеку?" Альпинист на всю голову! Вы тут пока на кофе-брейке, а я быстренько покорю пару пиков.

Но и это не главное - он привез свою уникальную фотовыставку, отпечатанную на бумаге "локта" - это бумага, которую делают в Непале вручную из растений.

Фотовыставка стала частью Горного Павильона MountainEXPO в музее ИЗО, которая будет открыта для всех желающих во время Всемирного Горного Форума 22-24 октября. Там же будет проходит и Молодежный Горный Форум, который проводит Институт исследований горных сообществ Университета Центральной Азии вместе с ЮНИСЕФ, и где Джейк будет спикером, вдохновляя молодежь на преодоление своих "Эверестов" - трудностей в жизни.

И да - какие у нас есть пики для Джейка Нортона?


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URL: https://www.vb.kg/373491
Теги:
альпинизм, выставка, фотография, Кыргызстан, Джейк Нортон
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