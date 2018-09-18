Снизить отчисления в Соцфонд, запустить ипотеку для швейников

Почти две трети кыргызстанцев работают нелегально. Об этом накануне, 17 сентября, на встрече с президентом сообщил председатель горнометаллургического профсоюза КР Эльдар Таджибаев.

Он отметил, что по данным Нацстаткома, более 67% из 2,2 млн трудоспособного населения находятся в неформальном секторе экономики.

- Соответственно не производится налоговых отчислений, выплат в соцфонд и т.п. В таком случае говорить о защите прав работников невозможно. Необходимо принимать меры. Свои предложения мы отправим вам в письменном виде, - обратился Таджибаев к главе государства.

А вот в Ассоциации страховщиков дали рекомендации сразу – давайте снизим отчисления в Соцфонд.

- Уменьшив сумму выплат до 20%, мы в итоге соберем в несколько раз больше. Потому что многие работодатели выйдут из тени. Предприятия будут заинтересованы в создании новых рабочих мест. И мы, наконец, догоним требования – на 1 пенсионера станет трое рабочих, а не двое как сейчас. Я думаю, стоит создать рабочую группу по данному вопросу, - высказался президент Ассоциации страховщиков Сабырбек Молдокулов.

Далее слово взял президент Ассоциации предприятий легкой промышленности Сапарбек Асанов. Он предложил запустить ипотеку для швейников, чтобы сдержать трудовую миграцию.

- Средняя заработная плата швей 20-25 тысяч сомов. В России, куда они в основном уезжают, сумма такая же. Но там работники могут накопить деньги, а потом приехать и купить себе дом. У нас же много тратится на тои – на жилье не собрать. Конечно, многим предоставляется общежитие. Но какие там условия?! Если бы с зарплаты сразу оплачивалась ипотека, то люди работали б легально, стабильно и никуда не уезжали, - заявил Асанов.