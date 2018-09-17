Гражданин Кыргызстана пытался проехать в Казахстан по чужому паспорту

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 15 сентября 2018 г. в пункте пропуска "Каркыра-автодорожный" пограничный наряд задержал гражданина Кыргызстана, пытавшегося проехать в Казахстан по чужому паспорту.

При прохождении паспортного контроля кыргызстанец А.К., 1974 г.р., предъявил пограничному наряду паспорт на имя Б.А.уулу, 1992 г.р.

В ходе проверки пограничники выявили, что предъявитель документа не является его владельцем.

После оформления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.