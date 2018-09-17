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В Бишкеке нескольким предприятиям прекратят подачу питьевой воды

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Как сообщают в ПЭУ "Бишкекводоканал", 20 сентября с 9:00 до 17:00 часов в некоторых районах столицы будет прекращена подача питьевой воды.

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Контррезервуары", будет прекращена подача питьевой воды в жилой район, ограниченный улицами: Достоевского, М.Горького, Ауэзова и линией железной дороги, в том числе:

- жилые массивы "Алтын-Ордо" и "Кара-Жыгач";

- Кыргызско-Турецкий университет "Ата-Тюрк";

- ОАО "Реемстма";

- лицей №18;

- кондоминиум "Сулуутор";

- ОсОО "Алтын-Ажыдаар";

- ОсОО "САБ №1" по ул.Виноградная, 1;

- БУПП-3;

- компанию "СЭМ";

- ОсОО "Ыссык Нан";

- АО "Ак-Жолтой";

- АО "Аман-Жол";

- ПТУ №93;

- АО "Кыргызэнергоремонт";

- Торговый центр "Аю Гранд Комфорт";

- институт Физиологии;

- Автосборочный завод;

- Республиканское ГАИ;

- ОАО "Антибиотики";

- АО "Торты от Зины";

- Городской каток по ул.Виноградная, 1 "а";

- Молочный цех по ул. Исакеева-Ауэзова;

- ОсОО "Мабелла";

- Центр обслуживания населения №2;

- Государственной регистрационной службы (ЦОН №2 ГРС).

Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, предприятия и учреждения запастись питьевой водой.


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URL: https://www.vb.kg/373495
Теги:
Бишкекводоканал, вода, ремонт, Бишкек
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