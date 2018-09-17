В Бишкеке нескольким предприятиям прекратят подачу питьевой воды

Как сообщают в ПЭУ "Бишкекводоканал", 20 сентября с 9:00 до 17:00 часов в некоторых районах столицы будет прекращена подача питьевой воды.
В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Контррезервуары", будет прекращена подача питьевой воды в жилой район, ограниченный улицами: Достоевского, М.Горького, Ауэзова и линией железной дороги, в том числе:
- жилые массивы "Алтын-Ордо" и "Кара-Жыгач";
- Кыргызско-Турецкий университет "Ата-Тюрк";
- ОАО "Реемстма";
- лицей №18;
- кондоминиум "Сулуутор";
- ОсОО "Алтын-Ажыдаар";
- ОсОО "САБ №1" по ул.Виноградная, 1;
- БУПП-3;
- компанию "СЭМ";
- ОсОО "Ыссык Нан";
- АО "Ак-Жолтой";
- АО "Аман-Жол";
- ПТУ №93;
- АО "Кыргызэнергоремонт";
- Торговый центр "Аю Гранд Комфорт";
- институт Физиологии;
- Автосборочный завод;
- Республиканское ГАИ;
- ОАО "Антибиотики";
- АО "Торты от Зины";
- Городской каток по ул.Виноградная, 1 "а";
- Молочный цех по ул. Исакеева-Ауэзова;
- ОсОО "Мабелла";
- Центр обслуживания населения №2;
- Государственной регистрационной службы (ЦОН №2 ГРС).
Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, предприятия и учреждения запастись питьевой водой.