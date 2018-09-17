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Работайте и не бойтесь: Что президент пообещал бизнесменам?

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане наконец-то будет определена промышленная политика. По крайней мере, в этих целях создается Комитет по промышленному развитию. Об этом в своей заключительной речи на встрече с бизнесменами сообщил президент Сооронбай Жээнбеков.

Отмечается, что он будет работать на общественных началах, далее глава государства – он же председатель этого комитета - пообещал изыскать средства. В состав также должны войти представители бизнеса, с которыми сегодня 17 сентября и встречался Жээнбеков.

Всего на встрече присутствовало около 40-ка предпринимателей. Практически всем из них удалось высказаться, правда, очень коротко - просьба президента. Но, он же, заверил – все чаяния отечественного бизнеса были услышаны, записаны и обработаны.

- Почему раньше мы не развивались и проблемы оставались не решенными? Потому что в министерствах и ведомствах менялись кадры. Ответственные чиновники ничего не делали, так думали, что скоро уйдут, и спроса с них не будет. Теперь я говорю правительству – работайте стабильно, выполняйте свои обязанности перед бизнесом! – заявил Сооронбай Шарипович.

От себя в поддержку предпринимателям он предложил: во-первых, ввести мораторий на принятие нормативно-правовых актов, ухудшающих условия ведения бизнеса. Во-вторых, выездные проверки проводить только по результатам камерального контроля. В-третьих, создать институт бизнес-омбудсмена. В-четвертых, рассмотреть наделение дополнительными полномочиями Международный третейский суд при ТПП. В-пятых, оперативно принимать решения.

- Работайте и ничего не бойтесь! Откровенно высказывайте свое мнение, вносите свои предложения по устранению недостатков. Для того, чтобы ваш голос был услышан в обществе, и чтобы учитывать ваши предложения, будем встречаться с вами два раза в год, - заключил глава государства.

Следующая встреча бизнеса с президентом должна состояться в начале 2019 года.


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URL: https://www.vb.kg/373499
Теги:
бизнес, инвестиции, правительство, президент, промышленность, суд, Налоговый кодекс, Сооронбай Жээнбеков
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