Фракция СДПК не стала поздравлять Атамбаева с днем рождения?

День рождения - грустный праздник. Особенно, когда тебя не поздравляют.

Каким бы ни был сильным человеком экс-президент Алмазбек Атамбаев, наверняка ему сегодня горько, что еще вчерашние соратники, единомышленники не удосужились открыто поздравить лидера партии с днем рождения.

Как признался VB.KG одни из эсдековцев, официального поздравления от фракции не было. Во всяком случае, секретариат об этом не уведомлял.

- Думаю, что есть депутаты, которые поздравили Алмазбека Шаршеновича лично, но никому об этом не говорят, - предположил собеседник редакции.

Но есть и те, которые поздравили лидера партии наверняка - такие парламентарии, как Ирина Карамушкина, которая одна из немногих не перестает публично поддерживать бывшего президента.

Сам же Алмазбек Атамбаев наверняка отметит этот праздник в кругу семьи. Пока что он уже встретился с соратниками, рядовыми членами СДПК, которые и пожелали бывшему президенту в день его рождения всего самого лучшего.