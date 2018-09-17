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Фракция СДПК не стала поздравлять Атамбаева с днем рождения?

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- Марина Осипова
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День рождения - грустный праздник. Особенно, когда тебя не поздравляют.

Каким бы ни был сильным человеком экс-президент Алмазбек Атамбаев, наверняка ему сегодня горько, что еще вчерашние соратники, единомышленники не удосужились открыто поздравить лидера партии с днем рождения.

Как признался VB.KG одни из эсдековцев, официального поздравления от фракции не было. Во всяком случае, секретариат об этом не уведомлял.

- Думаю, что есть депутаты, которые поздравили Алмазбека Шаршеновича лично, но никому об этом не говорят, - предположил собеседник редакции.

Но есть и те, которые поздравили лидера партии наверняка - такие парламентарии, как Ирина Карамушкина, которая одна из немногих не перестает публично поддерживать бывшего президента.

Сам же Алмазбек Атамбаев наверняка отметит этот праздник в кругу семьи. Пока что он уже встретился с соратниками, рядовыми членами СДПК, которые и пожелали бывшему президенту в день его рождения всего самого лучшего.


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URL: https://www.vb.kg/373500
Теги:
Алмазбек Атамбаев, парламент, праздник, президент
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Комментарии
Алия Алжанова
17.09.2018, 17:51
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Комментариев: 4

А все поздравления должны анонсироваться в СМИ? Депутат должен звонить в СМИ и говорить я поздравил Атамбаева? 

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Алия Алжанова
17.09.2018, 17:52
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Комментариев: 4

А вообще есть такая хорошая, точная фраза "самые верные подданные — предатели"

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izat nuraliev
17.09.2018, 17:56
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Комментариев: 3

О. Ничего себе, сегодня день рождения Атамбаева? Ну тогда желаю ему крепкого здоровья. Наверно кроме этого ему больше ничего не надо. В друзьях он разочаровался, в политике тоже, остались с ним только самые близкие родственники. Но ради обьективности нужно сказать, что народ в большей своей массе уважает экс-президента. Он все таки единственный не сбежавший и вовремя ушедший на пенсию президент. Это стоит уважения! С днем рождения его)) 

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Гулжигит Барышов
17.09.2018, 17:56
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Комментариев: 2

Экс-президентти  кун карама депутаттар куттуктабаса да, зато  жонокой  карапайым адамдар келип, аны менен бирге партиянын катардагы мучолору келип  куттуктаганы  жакшы болуптур.

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Гулжигит Барышов
17.09.2018, 18:00
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Комментариев: 2

жамандыр жакшыдыр, биз экс-президентти  сыйлалап урматтого милдетту болбосок да, ал  урмат сыйга татыктуу адам,  олкону оор кырдаалда  буттан  тургузуп, олкону бир калыпта  кармап турду, олконун экономикасын коопсуздугун стабилдуулугун кармап туруш жетекчиси учун  жетишкендик жана ийгилик

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