Разыскиваемый за мошенничество попался на хранении наркотиков и оружия

Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики была успешно проведена специальная операция, направленная на выявление, пресечение незаконного хранения и сбыта наркотических средств.

13 сентября 2018 года в ходе проведения следственных мероприятий на территории города Бишкек выявлен факт незаконного хранения наркотиков и огнестрельного оружия. Во время обыска, в доме, где проживает гражданин С.А. 1977 г.р., были обнаружены и изъяты вещества темно-зеленного цвета со специфическим запахом и приспособления для употребления наркосредств, кроме этого обнаружено огнестрельное оружие неизвестной марки с шестью патронами.

Обнаруженные и изъятые оружие и наркотики были направлены на экспертизу.

Согласно заключения экспертизы изъятое вещество является наркотическим средством "гашиш", общим весом 284 грамма, изъятое оружие - револьвер кустарного производства калибра - 5,6 мм, в исправном состоянии и пригодно к стрельбе.

Возбуждено уголовное дело по ст. 252 (Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ), ст.247 (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств) и ст.241 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов) УК КР. По данным СБНОН МВД мужчина ранее находился в розыске за совершение других противоправных действий – мошенничества.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС, продолжаются следственные мероприятия.