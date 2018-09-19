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Полицейские Китая сканируют телефоны прилетающих граждан Кыргызстана!

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- ВБ
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Уважаемая редакция,

Пожалуйста, поставьте вопрос перед МИДом Кыргызстана, почему по прилету в Китай, в аэропорту Урумчи, местные полицейские в обязательном порядке сканируют телефоны граждан Кыргызстана. Требуют снять блокировку экрана, затем подключают сканирующее устройство к телефону, потом вносят данные о телефоне (IMEI-код) и паспортные данные в список. Граждан Китая данной проверке не подвергают. При этом такой тотальной проверке подлежат абсолютно все пассажиры, граждане КР, вне зависимости от пола, возраста. Задавать вопросы полицейским никто не осмеливается, т.к. это может обернутся негативными последствиями, поэтому все покорно дают телефоны на проверку.

МИД КР должен потребовать объяснений от посла Китая в КР, на каком основании такой проверке подвергаются граждане КР. Такая проверка имела место в августе 2018 г.


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URL: https://www.vb.kg/373511
Теги:
Китай, нарушения, права человека, Кыргызстан
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