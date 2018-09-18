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Землетрясение в Чуйской области: жертв и разрушений нет

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- Оксана Гут
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Сегодня, 18 сентября, в 4.57 зарегистрировано землетрясение в Чуйской области. Сила подземных толчков в эпицентре - 3,5 балла. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Отмечается, что в селах Юрьевка и Алмалуу сила землетрясения составила 3 балла, а в селах Кегети и Арпа-Тектир - 2,5.

По данным ведомства, жертв и разрушений нет.

Однако, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда достигала 4,2 балла. Эпицентр "сейсмической грозы" располагался в 35 километрах к востоку от Бишкека и на 15 километров восточнее города Канта.

В городе Канте ощущалось 2,5 балла, а в Токмаке и Бишкеке - 2 балла.


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URL: https://www.vb.kg/373513
Теги:
землетрясение, Кант, Чуйская область, Бишкек, МЧС
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