Землетрясение в Чуйской области: жертв и разрушений нет

Сегодня, 18 сентября, в 4.57 зарегистрировано землетрясение в Чуйской области. Сила подземных толчков в эпицентре - 3,5 балла. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Отмечается, что в селах Юрьевка и Алмалуу сила землетрясения составила 3 балла, а в селах Кегети и Арпа-Тектир - 2,5.

По данным ведомства, жертв и разрушений нет.

Однако, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда достигала 4,2 балла. Эпицентр "сейсмической грозы" располагался в 35 километрах к востоку от Бишкека и на 15 километров восточнее города Канта.

В городе Канте ощущалось 2,5 балла, а в Токмаке и Бишкеке - 2 балла.