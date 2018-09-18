Каракольские депутаты хотят опротестовать решение премьер-министра

Депутаты Каракольского городского кенеша во второй раз намерены выразить недоверие мэру города Данияру Арпачиеву. Об этом редакции VB.KG сообщил депутат горкенеша от фракции "Кыргызстан" Фархад Алжанбаев.

По его словам, для этих целей депутаты намерены собраться на внеочередной сессии.

- Дата внеочередной сессии будет обозначена в самое ближайшее время. У нас по-прежнему один-единственный вопрос к мэру Каракола - куда делись средства на строительство тротуаров, остановок и дорог, - сказал он.

Ранее мэр Каракола Данияр Арпачиев в своем интервью СМИ уже заявил, что его хотят отправить в отставку в узких интересах партий.

- По остановкам, о которых говорят депутаты, проводилась проверка, и ничего не было обнаружено. Все запланированные хозяйственные работы в городе завершены. Особо критичного ничего не было. Я не знаю, почему они приняли такое решение, - выразил недоумение мэр Каракола.

Отметим, 31 июля текущего года депутаты Каракольского горкенеша выразили вотум недоверия градоначальнику Данияру Арпачиеву. За это решение проголосовали 28 депутатов из 30.

Сразу после этого депутаты направили свое решение премьер-министру на утверждение. В свою очередь глава правительства вернул обратно документ в Каракольский горкенеш для повторного рассмотрения.